Honey 3 il coraggio di ballare/ Su Italia 1 il film con Cassie Ventura (25 maggio)

Honey 3 il coraggio di ballare va in onda su Italia 1 per il pomeriggio oggi, lunedì 25 maggio, a partire dalle ore 15:55. Si tratta del terzo capitolo dell’omonima Saga cinematografica realizzato nel 2016 negli Stati Uniti d’America grazie al supporto di diverse case cinematografiche tra cui la Universal pictures. La regia di questa pellicola è stata affidata a Bille Woodruff, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e sviluppati da Catherine Cyran, il montaggio è stato realizzato da Eric Potter, la fotografia è stata curata da Michael Cleary e le musiche della colonna sonora portano la firma di Mark Kilian. Nel cast di questo film sono presenti tra gli altri Cassie Ventura, Kenny Wormald, Dena Kaplan, Sibo Mlambo, Bobby Lockwood, Clayton Evertson e Terry Sauls.

Honey 3 il coraggio di ballare, la trama del film

In Honey 3 il coraggio di ballare ci troviamo in una scuola sudafricana di grande prestigio dove studia ormai da diversi anni La giovane Melea. Da sempre animata da una grande passione per la musica e per la danza decide di indirizzare i propri progetti futuri proprio per questo ambito. Sa benissimo che si tratta di un ambiente piuttosto competitivo nel quale non è facile farsi notare soprattutto non se non si è dotati del necessario talento. Talento di cui lei sembra essere dotata ed è per questo che i suoi familiari e soprattutto il suo fidanzato la spingono a perseverare lungo questa strada. In vista dell’ultimo anno accademico decide di prendere in considerazione l’idea di voler lavorare ad una tesina incentrata sulla realizzazione di una versione hip hop del famoso dramma scritto da Shakespeare Romeo e Giulietta. L’idea viene apprezzata enormemente dai suoi professori ed anche dagli amici ma all’orizzonte ci sono delle problematiche da superare. Infatti la sua famiglia sta attraversando un periodo abbastanza difficile dal punto di vista economico il che non permette loro di pagare l’esosa retta scolastica per cui la giovane studentessa si vede costretta a mettere nel cassetto il suo sogno e soprattutto anche la possibilità di diplomarsi presso la prestigiosa scuola. Tuttavia lei non si dà per vinta e soprattutto decide investire i pochi risparmi di cui dispone per affittare un vecchio teatro ormai sull’orlo del fallimento. Lei è decisa ad ogni costo di mettere comunque in scena lo spettacolo ed è per questo che insieme alle proprie amiche inizia a lavorarci in maniera energica e con la massima decisione. Anche in questo caso però non mancheranno di difficoltà e soprattutto dovrà occuparsi di un vero e proprio dualismo che la vedrà contrapposta ad una giovane ballerina dal grande talento.



