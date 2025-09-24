Il film "Honey Don't" è meglio di "Drive-Away Doll", ma lasciano ancora il senso di spreco talento da parte di Ethan Coen

Da quando si sono amichevolmente separati per realizzare ognuno i propri film, i fratelli Coen hanno intrapreso strade che più diverse non si potrebbero immaginare. Se Joel ha realizzato uno stilizzatissimo Macbeth e sta per girare un dramma con Josh O’Connor, Ethan, l’anima grezza dei due, sta dando vita a una trilogia lesbo di serie B: dopo Drive-Away Dolls, arriva ora nelle sale, Honey Don’t.

Scritto insieme alla moglie, anche produttrice e montatrice, Tricia Cooke, come il precedente, il film Honey Don’t vede sempre protagonista Margaret Qualley nei panni stavolta di una detective privata che indaga sul caso di una ragazza morta in un incidente stradale, ma coinvolta con loschi giri riguardanti un prete, il reverendo Devlin (Chris Evans). Assieme a lei MG (Aubrey Plaza), archivista della polizia, che l’aiuterà nel caso e con cui intrecceranno una relazione fisica.

Come intuibile, l’intreccio del film Honey Don’t vedrà sesso sangue e violenza, seguendo i comandamenti della serie B, spostandosi però più sul noir e l’hard boiled poliziesco rispetto al Pulp del film precedente, anche se poi l’obiettivo è sempre lo stesso, simile ai film di seconda fascia a cui Coen e Cooke si ispirano, ovvero divertimento adulto, tornare alle origini della carriera del regista cominciata 40 anni or sono, con una consapevolezza ironica maggiore e un’acquisita capacità tecnica.

Se il primo tassello del trittico è stato una delusione da ogni punto di vista, l’adattamento di un modulo di racconto più codificato permette ai due autori di ingranare meglio la marcia sui personaggi, sui dialoghi scritti con acume e umorismo tagliente, sulle sorprese della sceneggiatura che però non tolgono a Coen il gusto della digressione, su scene di violenza ed eros girate con la stessa cura.

Non è ancora la riuscita che vorremmo vedere da una persona che ha vinto quattro Oscar e una Palma d’oro, il senso di spreco talento rimane e lo spirito ruspante dei film a basso budget degli anni ’60 e ’70 è ancora chiuso dal cerebralismo postmoderno di cui i Coen sono stati gli interpreti più espressivi; però Honey Don’t sa come gestire i materiali e portarli allo spettatore con almeno un’idea di cosa farne, con una serietà di messinscena che non danneggia l’ironia, anzi, la esalta.

E se la strada intrapresa è quella giusta, c’è da sperare che la conclusione del tris sia stavolta quella definitivamente riuscita.

