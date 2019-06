Hong Kong, piazza blocca legge estradizioni in Cina/ Folla oceanica manda ko Governo

Dopo giorni di manifestazioni e proteste in piazza ad Hong Kong una prima “vittoria” la folla oceanica schierata contro il Governo l’ha ottenuto: la legge che avrebbe consentito maggiori estradizioni in Cina per il solo fatto di essere considerati “sospetti cospiratori” è stata rinviata, con il Parlamento di Hong Kong che ha cancellato l’esame della riforma della giustizia proprio sotto la pressione mediatica e politica delle manifestazioni divenute virali in tutto il mondo. Questa mattina dopo l’annuncio, la polizia della città-stato asiatica ha caricato la folla con diversi scontri sia fuori dal Parlamento che in altre parti dell’ex colonia britannica. Nello specifico, il Governo chiede ai manifestanti di interrompere i blocchi al traffico e ai servizi pubblici che da giorni paralizzano l’intera società di Hong Kong. Nel frattempo, a causa delle manifestazioni, il presidente del parlamento Andrew Leung ha rinviato proprio questa mattina la seduta «a data da destinarsi».

HONG KONG, PERCHÈ LA PIAZZA PROTESTA CONTRO IL GOVERNO

Le maxi proteste hanno così fortemente colpito l’opinione pubblica non solo asiatica per un semplice ma decisivo motivo: vedere il popolo di Hong Kong ribellarsi fino a tal punto per impedire nuove leggi di subalternità alla Cina non è così visibile proprio tutti i giorni, specie con manifestazioni di norma pacifiche con il simbolo dell’ombrello aperto sopra la propria testa a identificare la protezione che il popolo di Hong Kong chiede al proprio Governo, invece che “svendersi” alla Cina. Ricordiamo poi come le stesse zone occupate oggi erano quelle largamente diffuse durante il Movimento degli ombrelli del 2014, la grande protesta per la democrazia che paralizzò per 79 giorni il centro di Hong Kong. Come ben spiega il Sole 24 ore, la protesta è esplosa nella ex colonia inglese contro un disegno di legge del parlamento «per facilitare l’estradizione in Cina, permettendo alla Repubblica popolare cinese di processare in patria i sospetti che risiedono a Hong Kong». Ad essere messo in crisi, secondo le fasce popolari anche più disparate, è che il sistema del “unico paese, due sistemi” – ovvero la convivenza sotto lo stato cinese di due sistemi diversi come la Cina e appunto Hong Kong – possa essere messo da parte per il dominio incontrastato e illiberale di Pechino. La nuova legge n Hong Kong viene vista come una minaccia per le libertà civili e il segno dell’ennesima ingerenza della Cina nell’indipendenza giuridica della città-stato: con il nuovo regime, dicono i critici, «l’estradizione potrebbe essere richiesta per catturare e processare più avversari politici che criminali comuni».

