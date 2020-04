Hop, Italia 1/ Trama e trailer del simpatico film d’animazione (oggi, 10 aprile 2020)

Hop va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 15:55. La pellicola è stata realizzata nel 2011 negli Stati Uniti d’America nella casa cinematografica della Universal Pictures in collaborazione con la Illumination Entertainment per la regia di Tim Hill, il soggetto è stato scritto da Cinco Paul e Ken Daurio con quest’ultimo che si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Bryan Linch. Il montaggio del film è stato eseguito da Gregory Perler con l’aiuto di Peter S. Elliot, gli effetti speciali portano la firma di Brett Barett mentre le musiche della colonna sonora sono state ideate composte da Christopher Lennertz.

Hop, la trama del film

Ecco la trama di Hop. Ci troviamo nell’isola di Pasqua dove è presente la fabbrica con cui vengono realizzate tutte le uova pasquali che poi saranno regalate ai bambini di tutto il mondo. Nell’isola è anche presente il Coniglio Pasquale ossia il personaggio che riesce a rendere felici tutti i bimbi del mondo con dell’ottima cioccolata sotto forma di uova. Il Coniglio Pasquale ha una propria famiglia ed in particolar modo un figlio che sembra essere destinato un giorno a prendere il suo posto. Tuttavia, il giovane coniglio non ha nessuna intenzione di avere questo genere di vita ed in particolar modo vorrebbe diventare un musicista di successo con particolare riferimento alla batteria. Il giovane coniglio sa benissimo che rimanendo sull’isola di Pasqua questo suo desiderio non sarà mai realizzato per cui una notte, sfruttando il buio, riesce a scappare di casa e mettersi in viaggio per raggiungere l’America dove secondo le sue aspettative potrà finalmente diventare un batterista di successo. Durante il viaggio però s’imbatte in un giovane uomo che lo investe con la propria auto. Non avendo riportato alcun genere di problema, riesce anche a avere un rapporto di amicizia con questo ragazzo che a sua volta deve fare i conti con delle problematiche legate al rapporto con il suo genitore il quale lo ritiene eccessivamente pigro. Mentre i due giovani ragazzi cercano di realizzare i rispettivi sogni, il Coniglio Pasquale dopo essersi accorto della fuga del proprio figlio, decide di mettere in atto una sorta di task force composta da conigli Ninja che dovranno perlustrare l’intero globo per riuscire a ritrovare il giovane coniglio e quindi riportarlo a casa.

Video, il trailer di Hop



© RIPRODUZIONE RISERVATA