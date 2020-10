Hope Hicks, chi è l’ex modella col Covid che potrebbe aver contagiato Trump/ Amica…

Hope Hicks è la collaboratrice di Donald Trump che è risultata positiva al Covid 19 potrebbe aver contagiato il presidente degli Stati Uniti e la moglie, Melania Trump che ora sono in quarantena. Ad annunciare la positività della sua stretta collaboratrice era stato lo stesso Trump che, prima di ricevere i risultati del proprio tampone, aveva detto “che ha lavorato così duramente senza nemmeno prendersi una piccola pausa, e che è appena risultata positiva al Covid 19. Terribile!”. Hope Hicks è stata capo della comunicazione della Casa Bianca e nelle ultime settimane ha viaggiato con il presidente accompagnandolo in diverse manifestazioni pubbliche. Era presente, infatti, anche al dibattito a Cleveland martedì e mercoledì scorso, quando ha viaggiato sull’elicottero presidenziale, era altamente contagiosa.

Hope Hicks, ecco chi è la collaboratrice di Trmp positiva al Covid 19

Hope Hicks è il nome della collaboratrice di Donald Trump risultata positiva al Covid 19 e che potrebbe aver contagiato il Preisdente degli Stati Uniti essendo stata “altamente contagiosa” quando ha viaggiato con l’elicottero presidenziale. Bellissima e sempre elegante e impeccabile nei suoi outfit, Hope Hicks ha 31 anni ed è un’ex modella per Ralph Lauren. E’ un’amica di Ivanka, la figlia di Donald Trump ed è consigliera del Presidente anche se il suo referente è genero-consigliere del presidente Jared Kushner. Nel 2018, ha dato le dimissioni come capo della comunicazione della Casa Bianca dopo aver ammesso di aver mentito all’intelligence in merito al Congresso sul Russia-gate.



