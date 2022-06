Horizon Line brivido ad alta quota/ Su Italia 1 il film con Allison Williams

Horizon Line brivido ad alta quota, film di Italia 1 diretto da Mikael Marcimain

Horizon Line brivido ad alta quota va in onda oggi, martedì 21 giugno 2022, su Italia 1 per la prima serata a partire dalle 21.20. Si tratta di un thriller del 2020, prodotto da SF Studios Production AB, STX Films, Subotica Entertainment, Tre Vänner Produktion AB. La regia è dello svedese Mikael Marcimain. Nella sua carriera ha diretto principalmente pubblicità e fiction e serie televisive quali: The laser man e How soon is now?.

Nel cast troviamo Allison Williams, in nove anni di carriera ha interpretato tre film e due serie televisive quali Patrick Melrose e Girls. Tra i suoi film più famosi ricordiamo The perfection e Scappa: Get out. L’attore maschile è Alexander Dreymon, in 10 anni di carriera ha interpretato due film e la serie televisiva The last Kingdom. I suoi film più famosi sono: Sotto il vestito niente: l’ultima sfilata per la regia di Carlo Vanzina. Il cast si arricchisce della presenza di Keith david, Jumayn Hunter e Kate Shephard.

Horizon Line brivido ad alta quota, la trama del film

Horizon Line brivido ad alta quota è un thriller ad alta quota. Quello che doveva essere un semplice viaggio di piacere, si trasforma per una coppia nel loro peggiore incubo. Jackson e Sara devono partecipare a un matrimonio che si celebra ai Caraibi e decidono di raggiungere una delle isole, imbarcandosi su un volo locale.

Il piccolo velivolo è guidato da un amico di Sara che le chiede di sedersi al suo fianco e trasformarsi in copilota, mentre il compagno rimane nella cabina a dormire. Tutto prosegue tranquillamente fino a quando Wyman, il pilota, viene colto da un malore e perde il controllo dell’aereo.

Sara è nel panico, non sa come controllare il volo del velivolo e non sa nemmeno come aiutare il suo amico. Wyman muore colto da un infarto e la donna si ritrova a pilotare l’aereo ignara di come si faccia. La coppia presa dal panico si rende conto che l’autopilota non funziona, quindi dovranno atterrare con le loro uniche forze. A complicare ulteriormente la situazione è l’arrivo di una tempesta e l’aereo rischia di finirci in mezzo. Riusciranno Sara e Jackson a uscirne fuori sani salvi e raggiungere la terra ferma?











