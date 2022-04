Horodetsky vs Borgonovo: “Lei è peggio di Putin!”/ Replica: “Noi non siamo incivili!”

Lite tra Oles Horodetsky e Francesco Borgonovo a “Fuori dal Coro”, trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano e andata in onda nella serata di ieri, martedì 19 aprile 2022. Il responsabile dell’associazione “Cristiani ucraini in Italia” si è confrontato con il vicedirettore de “La Verità” sulla guerra in Ucraina e quest’ultimo ha espresso il seguente concetto: “Si sta prendendo il popolo russo e lo si sta identificando come il male, come le SS, come i cattivi. Non voglio insegnare agli ucraini a porgere l’altra guancia, ma stiamo esagerando a dare lezioni di morale al mondo. Allora potremmo ricordare la mattanza che c’è stata nel Donbass in questi anni…”.

Horodetsky, contrariato, ha quindi asserito che “Putin se ne deve andare dall’Ucraina”, ma Borgonovo gli ha ricordato che “in Crimea e nel Donbass c’è stato un referendum e la popolazione del Donbass in gran parte ha scelto di stare dalla parte della Russia”. La replica di Horodetsky: “Lei riconosce il referendum, ma siamo seri?”. Borgonovo: “Le elezioni del 2014 non erano tanto più democratiche. Tv chiuse, persone incarcerate…”.

HORODETSKY VS BORGONOVO: “PEGGIO DI PUTIN”

Nel prosieguo del confronto televisivo, Oles Horodetsky ha fatto presente a Francesco Borgonovo che “questa guerra finirà quando Putin non ci sarà più” e che “la gente in Ucraina vive da 55 giorni nei sotterranei”. La firma de “La Verità” ha risposto in questi termini: “Abbiamo sentito tutti dire come si dovesse cambiare regime in Ucraina. Voi state dicendo che bisogna andare a casa del ladro e sterminare tutta la sua famiglia, in pratica. Inoltre, non potete definire incivile chi si fa dei problemi per la sua popolazione. Quando lei dice che a Roma e Milano stiamo bene, in realtà non è così, perché ci sono persone che per colpa di questa guerra, voluta negli ultimi giorni da una parte dei politici ucraini, la pagheranno, e si tratta della nostra gente, dei nostri poveri”.

Horodetsky è quindi esploso: “Lei è peggio di Putin… Come non c’è stata la guerra in Crimea? Lo stesso Putin ha detto che è stata presa con uomini verdi”. Borgonovo ha chiosato: “Il vostro governo sta facendo massacrare la popolazione, scegliendo di evitare qualunque colloquio di pace”.











