Hostage è un film che vede Bruce Willis ancora in ottima forma, in un film sceneggiato dagli autori di Die Hard. Nel film anche la figlia dell'attore, Rumer

Hostage, film su Italia 1 diretto da Florent Emilio Siri

Hostage è un film thriller, poliziesco e drammatico che Italia 1 trasmetterà martedì 7 ottobre, in seconda serata alle ore 23.15. Prodotto dalla Cheyenne Enterprise, Equity Pictures e Miramax Film, la pellicola è stata diretta dal regista francese Florent Emilio Sirì.

Retribution, Italia 1/ Trama e cast dell'action thriller con Liam Neeson, in onda oggi 7 ottobre 2025

Il cast di Hostage vede la presenza di Bruce Willis come protagonista, affiancato da Jonathan Tucker, Michelle Horn, Jimmy Bennett, Ben Foster, Kevin Pollak e Rumer Willis (figlia di Bruce e Demi Moore). La sceneggiatura, non originale, è firmata da Doug Richardson, il quale ha lavorato anche per action movie come Die Hard – Vivere o morire e Bad Boys.

Killer Elite, Italia 1/ Trama e cast dell'action thriller con Statham, De Niro e Owen, oggi 22 settembre 2025

Un grande contributo in termini di emozione e suspense è dato anche dalle musiche di Alexandre Desplat, il quale si è aggiudicato due premi Oscar per le colonne sonore de La forma dell’acqua e Grand Budapest Hotel, senza dimenticare il suo contributo in successi cinematografici come Il curioso caso di Benjamin Button, La ragazza con l’orecchino di perla e Harry Potter e i doni della morte.

La trama del film Hostage: un negoziatore diventa lui stesso ostaggio di malviventi

In Hostage, Jeff Talley, interpretato da Bruce Willis, è un ex agente SWAT specializzato nelle negoziazioni con i sequestratori: dopo un caso conclusosi tragicamente per gli ostaggi, Talley lascia Los Angeles e si trasferisce con la sua famiglia nella contea di Ventura per ricoprire il ruolo di semplice capo della polizia nella cittadina di Bristo Camino.

Nemico pubblico, Rete 4/ Trama e cast dell'action con Gene Hackman e Will Smith, oggi 20 settembre 2025

Nemmeno lontano da Los Angeles Jeff riuscirà a trovare la tanto desiderata tranquillità. Un giorno, infatti, un gruppo criminale composto da Mars e i fratelli Kelly decide di fare irruzione a casa di un certo Smith, un contabile colluso con la malavita e dedito al riciclo di denaro.

Questo evento finirà per coinvolgere anche la famiglia dell’agente Tally, a sua volta sequestrata per ordine di un certo Watchman, affinché lo stesso Jeff si introduca nella casa di Smith per recuperare un prezioso DVD contente segretissime informazioni.

Talley escogita così un piano per introdursi nella villa del contabile, dando vita a colpi di scena, colluttazioni e scontri a fuoco che permetteranno a Jeff di liberare Smith. Il sequestratore Mars, in preda alla più totale follia, arriverà a uccidere i fratelli Kelly e a dare fuoco alla casa, nel tentativo di scovare i figli di Smith, nel frattempo rifugiatisi in una panic room.

La casa, dunque, si incendia, distruggendo tutto, anche il DVD tanto conteso.

Sarà lo stesso contabile ad aiutare l’agente Tally a liberare anche la sua famiglia, sgominando la banda criminale con a capo il misterioso Watchman.