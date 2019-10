Hostaria Uva Rara, Alessandro Borghese 4 ristoranti/ Monticelli Brusati: quanto vino!

L’Hostaria Uva Rara sorge a Monticelli Brusati ed è uno dei locali che si fronteggeranno durante Alessandro Borghese 4 ristoranti per arrivare al tanto agognato bonus da 5000 euro da investire nella propria attività. Daniela è la titolare, una donna di 60 anni con grande estro e talento che leggenda narra nacque proprio dentro un ristorante e che dunque si porta questo lavoro nel dna. Splendida è la location classica ed elegante che si contrappone alla dicitura casalinga del nome del locale “Hostaria”. Sorge all’interno di una casa ristrutturata che risale al 1400 all’interno di un’antica corte. Un luogo magico dove si mangiano anche cose speciali grazie a uno chef d’eccezione, il marito di Daniela stessa.

Hostaria Uva Rara, Alessandro Borghese 4 ristoranti: cosa si mangia?

Ma cosa si mangia all‘Hostaria Uva Rara di Monticelli Brusati? Dietro ai fornelli c’è il marito di Daniela, la proprietaria, che viene seguito proprio dalla sua dolce consorte. La cucina è ricercata e prende spunti anche da piatti di etnia diversa dalla nostra, con un occhio di riguardo ovviamente alla cucina della tradizione locale. Il fiore all’occhiello è una cantina che conta oltre 100 etichette solo di Franciacorta con dunque l’imbarazzo della scelta per accompagnare le pietanze che giorno dopo giorno vengono consumate. Staremo a vedere se le scelte dei proprietari riusciranno a fare colpo su Alessandro Borghese e sui colleghi in gara.

