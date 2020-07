HOTEL CENACOLO ASSISI/ Th Resorts in Umbria tra relax e itinerari religiosi

Un’estate di vacanze italiane per ripartire, in tutta sicurezza, dopo il gancio assestato alle nostre vite dal coronavirus: ecco ciò che rappresenta l’Hotel Cenacolo Assisi di Th Resorts. Per un turismo “urbano”, capace di sfruttare la bellezza delle città d’arte nostrane che proprio in Umbria trovano una declinazione particolarmente emozionante. L’Hotel Cenacolo Assisi si trova in via Patrono d’Italia 70 a Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi geograficamente situata a circa 4 km a sud rispetto alla cittadina, interamente sulla pianura della Valle Umbra. Per raggiungerla in auto, percorrendo la superstrada E45, è necessario imboccare l’uscita Santa Maria degli Angeli Nord. Per chi preferisce il treno la stazione di Assisi dista 500 metri, mentre la distanza dall’aeroporto è di 15 km. Per comprendere perché scegliere l’Hotel Cenacolo Assisi si può iniziare ad elencare i servizi offerti dalla struttura: dall’angolo lettura al bar panoramico, dall’ormai indispensabile connessione Wi-Fi all’internet point, passando per le 2 sale ristoranti, l’ampio parcheggio interno scoperto (non custodito) e finendo con il solarium, la cappella e il vasto giardino.

HOTEL CENACOLO ASSISI DI TH RESORTS: LE CAMERE

Le camere dell’Hotel Cenacolo Assisi sono in tutto 111: luminose e spaziose, si distinguono per tipologia tra doppia, classic e superior con possibilità di aggiungere letto e Junior suite. Ogni camera dispone di Wi-Fi, cassaforte, tv satellitare, minibar, aria condizionata regolabile, servizi con vasca o doccia e asciugacapelli. A disposizione dei clienti anche camere studiate per soddisfare tutte le esigenze dei turisti affetti da disabilità. Fiore all’occhiello dell’Hotel Cenacolo Assisi sono Ristorante e AperiThCaffè. Sala Giotto e Sala dei Priori sono gli accoglienti ed eleganti ristoranti che propongono pietanze della cucina tipica umbra rivisitate in chiave moderna senza smarrirne il grande valore evocativo. Quello offerto da Th Resorts è un servizio di ristorazione di ottimo livello che si caratterizza per l’utilizzo di ingredienti sempre freschi e genuini esaltati dalla qualità degli chef.

HOTEL CENACOLO ASSISI DI TH RESORTS: CENTRO CONGRESSI ED ESCURSIONI

A rendere particolarmente appetibile la scelta dell’Hotel Cenacolo Assisi di Th Resorts è anche la presenza di un moderno centro congressi che può rappresentare l’opportunità per coniugare la necessità di svolgere un evento o una conferenza con la possibilità di godere di qualche giorno di assoluto relax in una splendida cornice come quella umbra. Che si tratti di meeting, incentive, seminari, convegni, sfilate di moda, presentazioni di prodotto, team building e corsi di formazione, l’ampio Auditorium con 300 posti a sedere rappresenta una soluzione di assoluta qualità. Merito anche delle migliori tecnologie di cui può disporre, per non parlare del foyer, degli ampi spazi espositivi e delle 3 sale meeting con capienza da 10 a 80 persone. Previsti anche gli spazi per il catering in occasione di matrimoni, cerimonie ed altri eventi. Se tutto questo non vi basta, datevi alle escursioni: dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli dove San Francesco si raccoglieva in preghiera, passando per la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi dove sono custodite le spoglie del Santo, fino ad arrivare al Bosco di San Francesco per svolgere trekking e pic-nic, le alternative non mancano…



