Hotel Eufemia e il video del tradimento/ Il marito “Ora non trovo più lavoro”

I protagonisti dell’ormai celebre video all’hotel Eufemia di Isola delle Femmine saranno ospiti di “Live Non è la D’Urso”. Nel giorno di San Valentino, quello della festa degli innamorati, Barbara D’Urso si occupa anche di clamorosi tradimenti, come quello appunto che è andato in scena a Palermo. Lì infatti un uomo, Gianluca Tirenna, ha sorpreso sua moglie con l’amante. Ciò che rende particolare questa vicenda è che l’uomo abbia deciso di riprendere in diretta il momento in cui li ha scoperti, quindi il video non solo è finito sui social media, ma è puro diventato virale. Resta da capire cosa succederà in studio, ma di sicuro questa vicenda avrà ulteriore risalto con il racconto in tv dei protagonisti.

Dell‘hotel Eufemia si è parlato tanto in Rete, ma ora quegli elementi che erano rimasti vaghi potranno essere approfonditi. Stando a quanto riportato da Younipa, quel video stracult, spacciato per una diretta pubblica, in realtà era riservato solo a tre amici dell’uomo su WhatsApp. Ma il passa parola ha reso virale video e vicenda.

HOTEL EUFEMIA, LA DISPERAZIONE DEL MARITO TRADITO

Una vicenda divertente per molti, di sicuro non per i protagonisti. «Il mondo è un posto schifoso. La gente non ha capito che io ho una famiglia. Il video è uscito da un gruppo di Whatsapp, no a causa mia», ha raccontato Gianluca Tirenna allo youtuber Gioacchino Gargano, che aveva deciso di trascorrere una notte all’hotel Eufemia di Palermo. Pare che l’uomo tradito abbia deciso di fare pace con sua moglie e perdonarla, quindi sono tornati a casa insieme. Quel video, per il quale molti hanno riso, è un dolore invece per chi lo ha realizzato. «Non riesco più a trovare lavoro. Mi sono proposto in 20 posti e tutti mi dicono che non mi vogliono per il video, che gira sul web. È ingiusto». L’uomo ha raccontato anche di essere stato contattato da chi gestisce l’hotel Eufemia: «I proprietari dell’hotel mi hanno chiamato per parlarmi. Ma loro devono dirmi solo grazie. Adesso tutti lo conoscono». Oggi potrà fare altre rivelazioni a “Live Non è la D’Urso” e l’occasione potrebbe essere utile anche per lanciare un appello, visto che ora non riesce a trovare lavoro per colpa di quel video.



