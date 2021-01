Hotel Eufemia, trova moglie con amante e fa diretta Facebook/ Video virale ma…

Hotel Eufemia popolare negli ultimi giorni a causa di un video diventato virale sui social. Sta infatti spopolato su Internet un filmato pubblicato da un uomo vittima di un tradimento a Palermo. Ha scoperto la moglie insieme all’amante all’Hotel Eufemia e li ha ripresi, mandando tutto online. Infatti, il video è finito anche su YouTube. E così l’albergo è diventato uno dei più “noti” della zona, al punto tale che, secondo fonti locali, il centralino dell’albergo è stato preso d’assalto da telefonate e scherzi telefonici. Stando a quanto raccontato dall’uomo nello stesso filmato, era arrivato in zona insieme ad un amico e ha scoperto la moglie con l’amante.

La prima cosa che ha pensato di fare è stata una diretta Facebook in cui ha insultato i due in maniera molto pesante. Dopo circa un minuto la moglie ha capito di essere ripresa e quindi ha provato a bloccare il marito urlandogli: «Dai, non fare il video». Ed è a questo punto che il video si interrompe. I personaggi coinvolti, però, sono ampiamente riconoscibili.

HOTEL EUFEMIA DIVENTA “ALBERGO DEI TRADIMENTI”

A Palermo è subito partita la caccia alla coppia e all’amante protagonisti del tradimento dell’Hotel Eufemia. Un dipendente dell’albergo ai microfoni di PalermoLive ha rivelato che la linea telefonica della struttura è stata tartassata di telefonate in questi giorni. In molti per prenotare le vacanze, ma per lo più per spirito di imitazione del protagonista del video, non per un vero interesse nei confronti della struttura. Non mancano infatti scherzo telefonici e prese in giro nei confronti dell’Hotel Eufemia e dei suoi gestori, che però nulla hanno a che fare con quanto purtroppo accaduto. Nel frattempo, il video diventava virale e l’Hotel Eufemia diventava «l’albergo degli amanti». Così è stato ribattezzato. Tantissime poi le recensioni su Tripadvisor. Resta da capire come sia andata a finire tra i due coniugi e l’amante. Il video dell’incontro ha registrato migliaia di condivisioni online, ma rappresenta l’ennesimo caso di lesione della privacy che in alcuni casi, come la cronaca ha dimostrato, ha avuto esiti drammatici.



