Tra i momenti cardine nella storia della Quarta mafia pugliese – questa sera protagonista della puntata di ‘Le Iene presentano: Inside‘ – c’è sicuramente quello storico incontro nel gennaio del 1979 avvenuto all’Hotel Florio che sancì la nascita ufficiale di quella che all’epoca era considerabile una costola della Camorra nata per volere dell’ex boss Raffaele Cutolo.

Aad oggi di quella discendenza camorrista non è rimasto praticamente nulla con la Quarta mafia considerata ormai sufficientemente potente da tenere testa alle altre tre nate tra Campania, Calabria e Sicilia; mentre l’Hotel Florio da quel momento rimase negli ideali di tutti saldamente legato a quell’incontro degli anni ’70.

Prima di arrivare all’Hotel Florio – però – vale certamente la pena fare un passo indietro per ricordare le circostanze del tutto insolite che resero possibile l’arrivo di Cutolo il Puglia: tra il ’77 e il ’78 – infatti – in Campagnia scoppiò una violenta faida tra la Nuova camorra organizzata di Cutolo e la Nuova famiglia di Michele Zaza, dei fratelli Nuvoletta e di Antonio Bardellino.

Per evitare che il conflitto si estendesse dalle strade alle carceri, gli inquirenti decisero di dislocare gli arrestati dei due gruppi nelle vicine regioni e per alcuni della Nco venne scelta proprio la provincia di Foggia dove – specialmente perché si trovavano in carcere – non ci misero molto a fare nuovi proseliti iniziando i compagni detenuti alla malavita organizzata.

Dall’idea di Cutolo, ben presto si arrivò ad una situazione in cui si crearono una 40ina di differenti famiglie più o meno ben distribuite sui territori del foggiano e – ben presto – sull’intera Puglia: fu lì che si capì che serviva un’organizzazione più precisa per evitare inutili mini faide che avrebbero danneggiato le mire espansive del ‘professore‘ ed arriviamo al 5 gennaio del 1979 proprio in una stanza dell’Hotel Florio, all’epoca particolarmente frequentato data la sua collocazione strategica.

Le ragioni effettive per cui si scelse l’Hotel Florio non sono effettivamente chiare, ma resta certo che in quella giornata nacque la ‘Nuova camorra pugliese‘ che contava una 40ina di affiliati e la guida di Cutolo che – nel frattempo – era riuscito ad evadere dal carcere: l’affiliazione tra pugliesi e campani – però – non durò molto e con la progressiva perdita di potere di Cutolo (nel frattempo battuto dai rivali nella ‘sua’ Campania), la ‘Nuova camorra pugliese’ divenne indipendente e dopo la parentesi della Sacra corona unita, ad oggi sul territorio è sorta la Quarta mafia dalle stesse famiglie separatiste dai napoletani; il tutto con l’Hotel Florio sullo sfondo che è diventato un rudere abbandonato, abitato da piccioni, topi e scarafaggi.