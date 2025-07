È stata presentata "Colazioni da collezione", la prima guida italiana dedicata ai "Memorabili risvegli d'Italia"

Tripadvisor ha un gufo stilizzato. Qui il logo è una pigna nobiliare, un simbolo antico di abbondanza, accoglienza e protezione, presente in molte ville italiane e palazzi storici. “Da sempre legata alla fertilità e al lusso discreto, la pigna vuole qui rappresentare un omaggio al rito dell’ospitalità come gesto colto, generoso, mai banale”.

Così Sara De Bellis, giornalista gastronomica, presenta la nuova creazione “Colazioni da collezione”, la prima guida italiana dedicata ai “Memorabili risvegli d’Italia”, un’opera unica nel suo genere che seleziona e racconta le migliori colazioni in struttura, valorizzando quelle realtà dell’hôtellerie capaci di trasformare la prima tavola del mattino in un’esperienza autentica, identitaria e indimenticabile.

Un progetto registrato dal 2021 che esplora l’Italia attraverso una prospettiva inedita: la colazione. “Pensata per raccontare le strutture che trasformano la gioia del risveglio in un gesto di identità, cura e posizionamento, la guida seleziona colazioni memorabili per qualità dell’accoglienza, artigianalità dell’offerta, narrazione del territorio e attenzione alle nuove esigenze alimentari”. È vero, effettivamente, che la colazione in hotel contribuisce non poco alla qualità dell’esperienza dell’ospite: perfino la popolare trasmissione tv “4Hotel” di Bruno Barbieri ha inserito nella lista delle caratteristiche delle strutture da valutare (location, servizi, camere, prezzi) anche le colazioni.

“Proprio in quest’ultime si gioca gran parte della soddisfazione di un viaggiatore, e la guida lo racconta con voce competente, indipendente e appassionata. La preview immersiva del progetto si è svolta – simbolicamente – a colazione presso l’Excelsior Hotel Gallia di Milano, iconico punto di riferimento dell’ospitalità d’eccellenza, e tappa a pieno titolo della guida”.

La guida “Colazioni da collezione” è costruita attraverso un lavoro di indagine e redazione, curato da un team di giornalisti e professionisti del food & travel. Ogni struttura è raccontata con uno sguardo autentico e competente, senza vincoli commerciali, attraverso sopralluoghi, fotografie, interviste e un’attenta verifica delle fonti. Le valutazioni sono effettuate in totale indipendenza, e ogni racconto è frutto di un’esperienza reale. Il criterio guida non è la quantità, ma la qualità emozionale, gastronomica e territoriale dell’accoglienza mattutina.

“Ho sempre amato le colazioni che raccontano un luogo prima ancora delle parole – ha raccontato Sara De Bellis, founder e direttore responsabile del progetto editoriale -. La colazione è sempre stata per me una chiave di lettura: il gesto che rivela la cura, la visione, l’identità di una struttura. Riflettendo, mi è apparso evidente quanto mancasse, nel panorama editoriale italiano, uno strumento capace di valorizzare davvero questo momento troppo spesso trascurato, eppure così strategico nel definire l’esperienza dell’ospite, il posizionamento di una struttura e il suo appeal”.

“La guida è interamente digitale, multilingue e geolocalizzata (il sito ufficiale è www.colazionidacollezione.it). Ogni struttura è descritta attraverso una scheda evocativa, con immagini ad alta qualità, una legenda grafica dei punti di forza come: qualità e assortimento del buffet, prodotti locali e preparazioni artigianali, presenza di pastry chef, mise en place, sorriso, atmosfera, racconto del territorio d’appartenenza, orari e costi per ospiti esterni.

La guida è affiancata da un omonimo magazine editoriale che approfondisce storie, chef, tendenze, riti regionali, e ingredienti d’eccellenza. Il racconto prosegue anche sul canale instagram del progetto, attraverso video, mini interviste, reel e rubriche dedicate al mondo del risveglio italiano”.

