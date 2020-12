Hotel Transylvania 2/ Video, su Rai 2 il film d’animazione scritto da Adam Sandler

Hotel Transylvania 2 è il film che sarà trasmesso da Rai 2 per la seconda serata di oggi, giovedì 31 dicembre, a partire dalle ore 23. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2015 con l’uso della computer grafica dalla casa cinematografica della Columbia Pictures in collaborazione con Sony Pictures Animation. La regia della pellicola è stata affidata a Genndy Tartakovsky, il soggetto è tratto dai personaggi ideati da Todd Durham mentre la sceneggiatura porta la firma di Robert Smigel e Adam Sandler. Il montaggio è stato eseguito da Catherine Apple con la storyboard firmata da Patrick Harpin.

Hotel Transylvania 2, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Hotel Transylvania 2. Sono passati circa 12 mesi dal matrimonio tra Johnny l’umano e la vampira Mavis. Nonostante l’evidente differenza tra le loro ragazze, il loro amore si sta dimostrando estremamente forte e soprattutto si sentono felici anche vivendo all’interno di un hotel come quello della Transilvania dove i mostri e le situazioni particolari sono ormai all’ordine del giorno. Inoltre sono diventati genitori di un figlio di nome Dennis il quale nei primi anni della sua vita non mostra alcun genere di disegno che lascia intendere come possa far parte della razza dei vampiri per cui si teme che possa essere un umano. Questo rappresenta un problema soprattutto perché si teme per l’incolumità del giovane bambino messo dinanzi a mostri famelici pronti a far valere le loro ragioni rispetto alla razza umana.

La mamma essendo particolarmente protettiva ed avendo soltanto attenzioni per il figlio decide di lasciare l’hotel in Transilvania e andare a vivere in California, luogo nel quale è nato suo padre Johnny. Quest’ultimo non sembra per nulla convinto di questa decisione anche perché ricorda benissimo come la vita nel mondo umano sia meno divertente di quella all’interno dell’hotel. Un valido alleato per cercare di convincere la moglie nel non prendere in considerazione l’opportunità di andare via è il suocero Dracula il quale regala appositamente una vacanza ai due sposini in California in maniera tale da potersi occupare di Dennis per cercare di trasformarlo in un mostro. Per fare questo si avvale della collaborazione di alcuni amici di sempre, a loro volta dei mostri, ma il piano non si dimostra all’altezza delle attese. Quando la mamma farà ritorno decide di festeggiare l’ultimo compleanno del bambino all’interno dell’hotel per poi andare via, ma durante il compleanno prende parte anche il bisnonno che odia da sempre gli umani. Il piccolo bambino si salverà nel momento in cui si trasformerà incredibilmente in un vampiro e saprà far valere la propria forza.

