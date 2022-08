House of the Dragon/ Anticipazioni 29 agosto: inizia la saga della casa Targaryen

House of the Dragon, anticipazioni prima puntata 29 agosto: l’ascesa e la caduta di casa Targaryen

Parte stasera House of the Dragon su Sky Atlantic, l’attesa serie prequel de Il Trono di Spade che racconta l’epica ascesa e caduta di casa Targaryen, gli antenati di Daenerys, per capirci. Dal 29 agosto la serie viene trasmessa in italiano con un episodio ogni settimana. Secondo le anticipazioni, la storia è ambientata quasi 200 anni prima della nascita di Daenerys Targaryen, in un mondo dove le tensioni politiche e sociali sono imminenti. Re Viserys ha già una figlia adolescente, Rhaenyra, e attende l’arrivo del suo secondogenito, un maschio, che sarà colui che siederà sull’ambito Trono di Spade.

Le leggi dell’epoca infatti impongono che solo gli uomini possano ereditare il posto sul trono dato che non c’è mai stata una donna eletta. Quando la moglie Aemma entra in travaglio, Viserys indice un torneo per celebrare il lieto evento, a cui partecipano i signori delle maggiori casate. Le tensioni interne, però, sono sul punto di esplodere, con il cugino del re, Daemon, invidioso delle sue scelte, poiché convinto di essere lui il degno erede al trono, nonché parente più stretto…

House of the Dragon, anticipazioni prima puntata in italiano 29 agosto

Le altre anticipazioni della prima puntata di House of the Dragon ci raccontano il carattere violento di Daemon. Le azioni del cugino del re preoccupano il consiglio, e crea argomento di dibattito tra Lord Corlys Velaryon, che approva le sue azioni sanguinarie nei confronti delle sommosse, e Otto Hightower, che invece si oppone.

La prima puntata sottolinea anche il forte legame tra Rhaenyra e Alicent, figlia di Otto. Consapevole del suo destino, ossia quello in cui non siederà mai sul trono, la primogenita di Viserys preferisce cavalcare il suo drago Syrax e passare le giornate con la sua amica Alicent.

House of the Dragon, anticipazioni seconda puntata 5 settembre

La prossima puntata di House of the Dragon in italiano va in onda il 5 settembre su Sky Atlantic. Secondo le anticipazioni, re Viserys sarà messo di fronte a una scelta durissima, pressato anche da Lord Corlys e sua moglie Rhaenys. Il sovrano trova in Alicent una preziosa alleata e confidente, mentre Daemon prosegue nella sua scia di violenza e raggiunge il limite quando ruba un uovo di drago.

Rhaenyra, intanto, conosce il cavaliere Criston Cole, con il quale sembra nascere subito una certa attrazione.











