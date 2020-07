House Party/ Michelle Hunziker e Il Volo: musica e divertimento su canale 5 (Replica)

TORNA IN REPLICA HOUSE PARTY SU CANALE 5

Canale 5 punta ancora sulle repliche dei grandi show che hanno conquistato il consenso del pubblico. Oggi, martedì 7 luglio, in prima serata su canale 5, va in onda la replica di House Party, il programma trasmesso per la prima volta dal 14 al 21 dicembre 2016, prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi. Tre puntate affidate a tre coppie di conduttori diversi. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, Michelle Hunziker e Il Volo, Gerry Scotti e Laura Pausini sono state le tre coppie di conduttori che, nel 2016, hanno dato vita ad uno spettacolo diverso, particolare, ma al tempo stesso divertente. Ambientato in un un bed & breakfast, ogni coppia di conduttori si racconta attraverso aneddoti e storie ospitando anche i personaggi più in vista del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport che, a loro volta, si raccontano attraverso delle interviste. La proprietaria del bed & breakfast è la ballerina Tamara Fernando che ha il compito d’interrompere il ritmo della trasmissione dando ordini al personale formato dai ballerini del corpo di ballo di Giuliano Peparini.

HOUSE PARTY, MICHELLE HUNZIKER E IL VOLO PADRONI DI CASA

Sono tre le puntate di House party trasmesse nel 2016. Dalla guida tv di Mediaset sappiamo che, questa sera, sarà trasmessa la replica della seconda puntata ovvero quella condotta da Michelle Hunziker e Il volo. La conduttrice, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone sono stati affiancati da grandi ospiti. Nel corso della serata, nel bed & breakfast di Tamara Fernando sono arrivati: Alessandro Del Piero, Giancarlo Giannini, Gianna Nannini, Alessandro Siani, Mario Biondi, Vincenzo Salemme, Salvatore Esposito, Benji & Fede, Enzo Iacchetti, Dino Abbrescia, Massimo Bagnato, Gabibbo, Shari Noioso. Quella che propone canale 5, dunque, è una serata ricca di divertimento, ma anche di musica. Il programma potrà essere seguito sia su canale 5 che in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA