How to be a latin lover/ Su Rai 3 il film con Salma Hayek (oggi, 13 luglio)

How to be a latin lover va in onda su Rai 3 oggi, 13 luglio 2021, a partire dalle ore 21,20. È una commedia americana del 2017 diretta da Ken Marino. Tra gli interpreti principali ci sono: Salma Hayek, Eugenio Derbez, Raquel Welch, Bob Riggle, Linda Lavin, Kristen Bell e Rob Lowe. Il film ha un ritmo molto interessante che alterna riflessioni a comicità e diversi spunti dall’inizio alla fine. Il pubblico vive dunque dei momenti di grande trasporto anche perché immedesimarsi in personaggi streotipati è abbastanza semplice fin dall’inizio dell’opera stessa.

How to be a latin lover, la trama

E ora affrontiamo la trama di How to be a latin lover. Maximo è uno squattrinato playboy abituato a sedurre donne ricche e anziane, sino a quando sposa una donna benestante che ha il doppio della sua età. Un giorno, 25 anno dopo, viziato e quasi depresso, riceva una grande sorpresa: la moglie decide di lasciarlo per un giovane venditore di auto. A questo punto Maximo è costretto ad abbandonare la sua vita agiata e a ricercare un posto dove trasferirsi- Decide, così, di contattare sua sorella, che per lui è quasi un’estranea e cercare una sistemazione con lei e suo figlio. Spinto dal suo arrivismo, utilizza la cotta di suo nipote per un compagno di classe, cercando di avvicinarsi alla sua anziana nonna, facendo leva sul suo antico fascino da gigolò. Il tentativo fallisce e la sorella lo caccia di casa. Tutto è bene ciò che finisce bene, perché Maximo e suo nipote si sono molto legati e ciò contribuisce al suo cambiamento. Finalmente comprende di lasciarsi guidare solo dal cuore.

