Hradecky al Napoli?/ Calciomercato, attenzione all’occasione dal Bayer Leverkusen

Lukas Hradecky potrebbe finire al Napoli nella prossima sessione di calciomercato? Naturalmente si tratta solo di un’ipotesi, ma la lanciamo come suggestiva partendo dalla notizia che il Bayer Leverkusen ha annunciato l’acquisto di Lennart Grill. Classe ’99, l’estremo difensore ha giocato in ogni singola selezione giovanile della Germania e ha messo insieme 2 partite con l’Under 21; arriva dal Kaiserslautern (dopo essere cresciuto nel Mainz) e quest’anno è stato sempre impiegato nella celebre squadra tedesca. La quale però è scivolata addirittura in terza divisione: la Bundesliga non la conosce da otto anni, dall’anno prossimo Grill potrà tornarci. Simon Rolfes, ex capitano della squadra e oggi direttore sportivo, lo ha presentato come un acquisto di prospettiva: non a caso il contratto firmato scadrà nel 2024, a bocce ferme è molto più semplice immaginare che Grill vada a prendere il posto del veterano austriaco Ramazan Ozcan o addirittura del terzo portiere Niklas Lomb, avendo tutto il tempo per crescere.

Tuttavia, non è così peregrina l’ipotesi di schierare Grill immediatamente titolare. Dopotutto l’esperienza internazionale c’è – anche se a livello giovanile – e c’è anche un precedente interno ai Werkself, perché nel 2007 René Adler fu lanciato titolare appena dopo essere stato portato in prima squadra dalla formazione delle riserve. Il Bayer Leverkusen di oggi è molto giovane e di talento, e potrebbe esserci la volontà di monetizzare sulla cessione di un pezzo pregiato così da rivoluzionare o ritoccare qualche reparto; Hradecky dopotutto ha 30 anni (31 a novembre) e la transizione potrebbe essere netta e immediata. Dipenderà chiaramente dalla decisione della società, ma anche del finlandese che è arrivato alla BayArena nel 2018: a questo punto potrebbe decidere di cambiare aria e valutare un altro campionato. L’anno scorso, prima di affrontare la Juventus in Champions League, aveva parlato di un sogno d’infanzia che diventava realtà.

HRADECKY AL NAPOLI? CALCIOMERCATO, SE PARTISSE MERET O OSPINA…

Nel futuro di Hradecky potrebbe esserci l’Italia, ma con la maglia del Napoli: per il momento infatti la posizione dei due portieri partenopei non è salda. In particolare quella di Alex Meret, che Gennaro Gattuso ha mandato in panchina a favore di David Ospina; abbiamo già detto che il friulano, nel mirino delle due milanesi e non solo, potrebbe lasciare Castelvolturno mentre il trentunenne colombiano ha un contratto fino al 2023 ma ci sono alcune squadre che potrebbero pagare una buona cifra – da plusvalenza –per acquistarlo. Hradecky, abile con i piedi (uno dei requisiti ritenuti fondamentali da Gattuso) è pur sempre il titolare della Finlandia che per la prima volta di sempre si è qualificata alla fase finale degli Europei; il Leverkusen potrebbe accontentarsi di 10 milioni di euro e magari una contropartita, i partenopei anche qualora Ospina dovesse partire avrebbero un estremo difensore di grande affidabilità e che in questa stagione ha giocato la Champions e l’Europa League, maturando ulteriore esperienza. Per ora solo un’ipotesi perché il Bayer non ha mai dichiarato di voler privarsi di Hradecky, ma l’occasione ci sarebbe…



