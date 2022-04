Hu: chi è, nome vero/ Ha il fidanzato? A Sanremo con Highsnob…

Hu torna a raccontarsi in tv: le curiosità sull’artista italiana

In data odierna 25 aprile 2022, va in onda la nuova puntata di Oggi è un altro giorno in concomitanza con la celebrazione della Festa della Liberazione e per l’occasione presenzia tra gli ospiti in studio, Hu. La cantante originaria di Fermo ha conquistato i cuori dei telespettatori con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus, dove ha gareggiato tra i Big in coppia con Highsnob, sulle note di Abbi cura di te. Un brano emotivo e introspettivo sull’amore in senso metafisico, che ha stregato i fruitori di musica e scatenato la curiosità dei telespettatori sull’identità e il privato dell’artista.

La cantante ha uno pseudonimo. Hu è infatti il nome d’arte straniero dell’artista originaria di Fermo, Federica Ferracuti. Il duetto sanremese dell’ospite a Oggi è un altro giorno con il rapper originario di Avellino, Highsnob, al secolo Michele Matera, ha lasciato pensare a molti che tra i due artisti vi fosse del tenero.

Hu è fidanzata? Ecco cosa trapela sull’artista Big di Sanremo 2022

Rispetto alla curiosità dei telespettatori sul privato di Hu, c’è da dire che non ci è dato sapere molto. La cantante di Abbi cura di te è infatti tendente alla riservatezza e preferisce riservarsi della facoltà di non rispondere ai gossip che la vedono protagonista. Come ad esempio il pettegolezzo incessante che la vedrebbe fare coppia fissa top-secret con Haghsnob, l’artista con cui ha presenziato a Sanremo 2022. L’ospite tv, però, a Oggi è un altro giorno, risponde alle domande della timoniera, Serena Bortone.

