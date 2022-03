Hu: “Ho subìto bullismo, non prendevo più il bus”/ “Con Highsnob strade divise, ma…”

Hu, cantante protagonista del Festival di Sanremo 2022 con Highsnob e la loro “Abbi cura di te”, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, venerdì 18 marzo 2022. In prima battuta, la giovane interprete ha commentato la situazione difficile che sta vivendo la popolazione dell’Ucraina: “Quando accendo la tv, mi sudano le mani. Ogni volta che vedo queste immagini sto male. Se devo parlare di ‘Numeri Primi’, il mio disco, devo dire che è nato proprio con la necessità di riportare l’attenzione sull’amore. Abbiamo tutti bisogno d’amore e di bene”.

Sanremo è stata un’esperienza “talmente intensa che mi sembra molto lontana nel tempo. Per me è stato uno choc nella forma più positiva del termine”. E il suo compagno di viaggio, Highsnob? “Ora lui sta lavorando al suo prossimo disco. Magari torneremo a collaborare in futuro, per ora le nostre strade si sono divise, ma già prima di Sanremo eravamo due artisti con un proprio percorso separato”.

HU: “PRESA DI MIRA DAI BULLI. AI TEMPI DEL LICEO…”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Hu, a proposito della riconferma di Amadeus come direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo, ha asserito: “Lui è riuscito a mettere d’accordo l’Italia intera a livello di gusti musicali. Mi piacerebbe tornare al Festival da sola, spero di rifarlo”.

In seguito, spazio a una confessione: “La mia vita non è stata molto semplice. Devo dire che ho affrontato un sacco di peripezie e vicende, negative e positive – ha detto Hu –. Da piccola mi prendevano in giro: non parlavo molto, sono stata bullizzata per anni. L’ultimo anno di liceo non volevo prendere l’autobus per andare a scuola, perché non mi sentivo bene. A distanza di tempo la ferita si riapre e fa ancora male. Non avessi vissuto quel dolore, però, oggi non sarei qui a portare il mio messaggio ovunque. Con i bulli non ho mai parlato, ma le persone che mi prendevano in giro sono state le prime che mi hanno scritto dopo Sanremo. Quando mi sveglio al mattino, mi sento bene con me stessa e scelgo di prendere il meglio, lasciando il peggio da parte”.

