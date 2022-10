Hu Jintao, ex presidente portato via da Congresso Pcc/ Video: Xi Jinping impassibile

Il segno del trionfo di Xi Jinping, che si definisce formalmente il «centro dell’intero Partito» comunista cinese è quanto accaduto al suo predecessore Hu Jintao. Due inservienti lo hanno quasi sollevato di peso dal suo posto, poi lo hanno accompagnato fuori. Xi Jinping era impassibile. L’uscita di scena del quasi 80enne ex presidente al Congresso del Pcc è stata umiliante, e per questo forse un segnale proprio al Pcc. Infatti, vanno in pensione (ma non per limiti di età per molti) tutti i dirigenti che non erano disposti a seguire senza alcuna esitazione la sua linea, in primis la nuova svolta marxista-leninista imposta all’economia.

Le immagini di Hu Jintao comunque stanno facendo il giro del mondo. L’ex presidente, apparso apparentemente indebolito, è stato indotto dal personale ad alzarsi dal suo posto accanto a Xi Jinping nella prima fila del Palazzo del Popolo. Inizialmente restio, Hu Jintao, che è stato presidente della Cina dal 2003 al 2013, è apparso anche contrariato. Ma un impiegato lo ha preso per un braccio e condotto all’uscita.

IL GIALLO DELL’ALLONTANAMENTO DI HU JINTAO

Alzatosi in piedi, Hu Jintao si è però rivolto allo stesso Xi Jinping e al primo ministro uscente, Li Keqiang, che peraltro non è stato confermato nei quadri del Partito comunista cinese. Infine, ha abbandonato la sala. I media ufficiali non hanno spiegato né riportato questa insolita uscita di scena dell’ex presidente. Ma Hu Jintao aveva destato un po’ di perplessità in apertura del congresso del Partito comunista cinese, domenica scorsa, perché è apparso invecchiato e con i capelli ormai completamente bianchi. Non è chiaro cosa abbia causato la decisione di far allontanare l’ex presidente.

Dopo l’allontanamento i 2.300 delegati hanno votato all’unanimità il sostegno alla leadership di Xi Jinping. Una delle ipotesi è che Hu Jintao sia stato allontanato per una presunta opposizione al presidente. Li Zhanshu, uno dei sette membri del Comitato permanente del Politburo, è apparso preoccupato per la scena. Quindi, ha provato ad alzarsi, ma è stato trattenuto da Wang Huning, un altro membro del Comitato. Tutta la prima fila è rimasta impassibile, con gli occhi rivolti alla platea, non all’ex presidente, scomparso dopo essere stato portato via. Anche su Weibo, il cosiddetto Twitter cinese, non è più possibile trovare Hu Jintao: il suo profilo è oscurato dal dal Great Firewall.













