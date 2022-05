Hu/ L’album “Numeri Primi” arriva al concerto Primo Maggio

Hu sarà tra i protagonisti del concerto Primo Maggio che si terrà a Roma e sarà trasmesso in televisione con la conduzione da Ambra Angiolini. Si alterneranno diversi cantanti celebri, che porteranno esibizioni straordinarie e canzoni famose da cantare tutti insieme, per coinvolgere il pubblico e farlo divertire. Hu è una cantante italiana, che quest’anno abbiamo visto partecipare al Festival di Sanremo in coppia con HighSnob. Hu, nome d’arte di Federica Ferracuti, è nata l’11 aprile 1994 a Fermo ed è una giovane cantautrice e una polistrumentista italiana. Fin da piccola si è appassionata al mondo della musica, avvicinandosi a diversi generi e provando numerosi stili di canto.

Per il momento ha realizzato un album in studio nel 2022 intitolato Numeri Primi, ma ha già prodotto, a partire dal 2020, cinque singoli: Neon, Occhi Niagara, End, Milemila e Abbi cura di te, che è il brano che ha portato in gara al Festival della canzone italiana quest’anno cantato con HighSnob. Sicuramente è una ragazza che ha dimostrato un grande talento nei progetti che ha realizzato e a cui si è dedicata. Ha collaborato anche con Francesca Michielin e lavora spesso come sound engineer per diverse campagne pubblicitarie. Ha lavorato sia per il marchio Lamborghini sia per Chiara Ferragni, ad esempio.

Chi è Hu, fuori dagli schemi con Numeri Primi

Nel primo album di Hu, prodotto quest’anno, Numeri Primi, vuole raccontarsi senza barriere al pubblico attraverso la musica e le parole delle sue canzoni, per farsi conoscere e apprezzare per quella che è veramente. La cantante sta iniziando a essere conosciuta e apprezzata dal pubblico italiano, grazie all’impegno che sta dedicando nel realizzare al meglio i suoi progetti. Il 24 aprile Hu partecipa a Spaghetti Unplugged all’Apollo Club di Milano; questo evento è un open-mic, cioè uno spettacolo live organizzato in un locale dove si possono esibire liberamente artisti emergenti, che possono essere ascoltati e loro stessi possono far conoscere i loro brani inediti a più persone possibile cercando di attirare l’attenzione di qualche produttore magari.

È un’ottima occasione per far conoscere la propria musica e, per il pubblico per ascoltarne di nuova e originale. Ovviamente gli artisti che si esibiscono sono selezionati tra i volti emergenti della nuova musica. Siamo curiosi di sapere, però, quale canzone porterà Hu sul palco del Primo Maggio, per cantarla insieme a lei e assistere alla sua fenomenale esibizione. Aspettiamo quindi con ansia la prossima settimana, per assistere a questo grande evento e apprezzare la musica italiana che verrà portata sul palco, grazie ai numerosi artisti che si alterneranno durante il corso della giornata.

Hu, il video del brano cantato a Sanremo













