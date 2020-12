Hu, “Occhi Niagara”/ Chi è? Beatrice Venezi: “Non so classificarti, questo mi piace”

Chi è Hu finalista Sanremo Giovani con “Occhi Niagara”

Ha colpito i giudici e il pubblico di AmaSanremo, adesso spera di fare lo stesso anche nella finale di Sanremo Giovani: stiamo parlando di Hu, al secolo Federica Ferracuti (classe 1994), l’artista che all’Ariston spera di arrivare grazie all’energia comunicata dal suo brano “Occhi Niagara“. Un testo molto profondo quello presentato da Hu, nel quale l’auspicio neanche troppo nascosto è quello di potersi tuffare, e così nuotare, negli occhi della persona amata, che ricordano una cascata, appunto Niagara. Musicista completa, dall’età di 12 anni studia chitarra jazz e tecniche di improvvisazione. Negli anni a venire si approccia allo studio del pianoforte, del basso e del violoncello prima di gettarsi a capofitto nel mondo della musica elettronica e della produzione, esperienze che la rendono in grado di reinventare il pop in chiave digitale.

Hu, “Occhi Niagara”

Quali sono state le reazioni dei giudici di AmaSanremo dopo la performance di Hu con “Occhi Niagara”? Piero Pelù, primo a prendere la parola, ha sottolineato di apprezzare “moltissimo questa tua anima artistica a 360 gradi”. Il rocker toscano si è prodotto in una battuta esilarante prendendo spunto da una frase del brano: “Quando dici ‘la testa va al condizionale’ ti riferisci a Zaia giusto? Che non azzecca mai un congiuntivo: un saluto a Zaia!”. Scherzi a parte, da Piero Pelù un 10 in pagella come da parte di Luca Barbarossa: “Io non disdegno il valore ipnotico di questo arrangiamento. Ma io mi sono messo in testa di influire: voglio darti 10, anche se magari la canzone vale 8, perché voglio vederti in finale”. Entusiasta anche Beatrice Venezi, per lei voto 9: “La tua voce e la tua musica hanno un’identità: questo mi piace perché non è classificabile. Un po’ di incertezze vocali ma in generale mi sei piaciuta veramente molto”. Morgan: “Hai inventato un nuovo modo di pronunciare le parole in italiano, questo di solito coincide con un upgrade della musica nei cantautori: pensiamo Vasco, Jovanotti. Solo che alla fine della canzone sprofondi davvero sul divano, mi ha un po’ annoiato la base”. Per questo voto 8. Come andrà a Sanremo Giovani?





