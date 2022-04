Hu: “Sono fidanzata con Alessia”/ “Lei è il mio angelo. Con lei, la mia ansia…”

Hu e l’ansia: “Mi sono sempre sentita inadeguata”

Reduce dall’avventura al Festival di Sanremo 2022, musicista e con un percorso professionale ben delineato, Hu si racconta ai microfoni di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno del 25 aprile svelando di volersi laureare, entro i 40 anni, in ingegneria aerospaziale. Ripercorrendo la sua vita, Federica Ferracuti, questo il vero nome di Hu, racconta di aver sempre avuto paura del giudizio degli altri e di non essersi mai sentita bene con se stessa.

Margot Sikabonyl: "Ho perso papà a 15 anni"/ "Mi sentivo in colpa perchè..."

“Sono una persona molto ansiosa e ho sempre sofferto molto di ansia. In particolare io soffrivo quello che pensavano gli altri di me e per me che ero molto timida e silenziosa è sempre stata una croce”, racconta Federica. “Sono sempre stata una persona solitaria. Mi sono sempre sentita inadeguata, avevo sempre paura di mostrarmi e quindi indossavo sempre abiti larghissimi, non mi curavo perchè mi sentivo da buttar via“, spiega la cantante che confessa di non essere totalmente serena al liceo che frequentava per soddisfare la sua sete di sapere.

ROBERTINO LORETI, CHI É E VITA PRIVATA/ "Un anno fa ho perso mio figlio..."

Hu e l’amore con la fidanzata Alessia

Da qui la scelta di radersi: “Ad un certo punto ho deciso di dover fare qualcosa per liberarmi. Avevo un sacco di percing, avevo i capelli colorati. Ho tolto tutto e mi sono mostrato come atto di ribellione verso mi stessa e dopo mi sono sentita bene”, dice ancora Hu. “Quanto è stata importante Alessa, la tua fidanzata, per desare la tua ansia?“, chiede poi Serena Bortone.

“Lei è il mio angelo custode. E’ una persona con cui ho trovato corrispondenza a livello umano, ma soprattutto con quello che amo fare” – risponde Federica. “Non è solo la persona con cui condivido il mio tempo e la mia vita, ma è una persona con cui lavoro in squadra. Io e lei siamo una squadra, non siamo solo due persone che stanno insieme”, conclude.

Hu: chi è, nome vero/ Ha il fidanzato? A Sanremo con Highsnob...

© RIPRODUZIONE RISERVATA