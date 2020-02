Hua Hin, Thailandia/ Da villaggio a meta turistica per le spiagge (Pechino Express)

La seconda tappa di “Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’Oriente” vede protagonista ancora la Thailandia. I concorrenti dovranno ripartire da Surat Thani per raggiungere Hua Hin dopo 486 chilometri. Questa località, a circa 150 km a sud da Bangkok, attira i visitatori per le sue spiagge e la sua meravigliosa atmosfera. Peraltro fu la prima località per soggiorni balneari della Thailandia, infatti negli anni ’20 del secolo scorso attirava soprattutto i thailandesi molto abbienti. La sua popolarità però tra gli stranieri arrivò in breve tempo. Così cominciarono a fiorire resort e ville, quindi col tempo Hua Hin è diventata una località importante, che però ha saputo evitare gli eccessi di altre località balneari della Thailandia, restando quindi un luogo calmo e rilassante. All’inizio comunque i vacanzieri si “dividevano” le spiagge: a Pattaya e Phuket predominavano gli stranieri, invece a Hua Hin e Cha-am si trovavano principalmente thai. Ma con l’intervento delle grandi catene alberghiere la situazione è cambiata: Hilton, Hyatt, Marriott trasformarono il turismo rendendola una città internazionale.

HUA HIN, THAILANDIA: META TURISTICA INTERNAZIONALE

Oggi Hua Hin offre infatti una vasta gamma di attrazioni, anche se quella principale resta la sua magnifica spiaggia di sabba bianca. Potete comunque praticare attività come lo sci d’acqua e il kite surf. Questa località fu scoperta nel 1910 durante una battuta di caccia al cervo a cui stava partecipando Sua Maestà il Principe Chakrabhongse, che era accompagnato dal Gran Duca di Russia come ospite reale. Innamoratosi del posto, il principe fece costruire lì la sua residenza estiva, che fu completata nel 1925 e prese il nome di Marukthaiwan (“Parco dei Cervi”). Ma Hua Hin è famosa anche per la presenza di molti campi da golf di classe mondiale, oltre che vari templi buddisti, mercati locali, ottimi ristoranti e numerosi centri benessere, come la pluripremiata Chiva Som che è tra le prime cinque Spa al mondo. Per quanto riguarda invece le attrazioni storiche, ci sono Palazzo Vecchio e l’antica stazione ferroviaria. Invece per le escursioni, c’è la visita della campagna circostante a dorso d’elefante, mentre si può andare a cavallo nell’altra spiaggia di Hua Hin, Takiab Beach. Ma è anche un luogo eccellente per lo shopping: ci sono due mercati notturni, uno locale, e molte boutique.

