Huawei BAN 5G/ UE pone il divieto perché è “un operatore con profilo ad alto rischio” (17 giugno 2023)

ZTE e Huawei hanno ottenuto il BAN dalle reti 5G. Da tempo, gli Stati Uniti d’America erano intenzionati ad escludere la società cinese dal mondo degli smartphone e dall’informatica in generale, questo perché è stata ritenuta molto pericolosa per l’insicurezza di tutti coloro che si affidano a Huawei stessa.

Nel 2020 l’Unione Europea ha pubblicato un documento di toolbox 5G, in cui rendeva noti gli operatori che avrebbero causato un problema non indifferente con le reti internet di ultima generazione. Adesso lo stesso commissario dell’Unione Europea per il Mercato interno, Thierry Breton, vorrebbe vietare l’accesso 5G a ZTE e Huawei.

Huawei BAN 5G: le parole dell’Unione Europea

ZTE e Huawei, potranno subire il BAN dalle reti 5G. Nel Comunicato Stampa redatto e pubblicato dall’Unione Europea, si comprende in modo palpabile, la posizione più che decisa nel voler escludere le due società cinesi – sopra citate – dalle reti 5G:

“La Commissione europea applicherà i principi del toolbox 5G al proprio appalto di servizi di telecomunicazione, per evitare l’esposizione a Huawei e Zte. Bruxelles ritiene che Huawei e ZTE presentino rischi materialmente più elevati rispetto ad altri fornitori di 5G“.

La lettura prosegue con il discorso di Breton che sostiene quanto segue:

“Le decisioni prese da alcuni Stati membri di limitare o escludere completamente Huawei e Zte dalle loro reti 5G sono giustificate e in linea. I due colossi delle tlc cinesi, rientrano tra gli operatori considerati “ad alto rischio” nelle raccomandazioni Ue e rappresentano “un grave rischio per la sicurezza collettiva dell’Unione”.

Non è la prima volta che Huawei finisce sotto accusa, ed è proprio per questo motivo che viene considerato come un operatore TLC con un profilo ad alto rischio. Dunque si confermerà il BAN Huawei dal 5G, così come sarà vietato far accedere a tali reti ad ultra velocità internet, anche ZTE.

