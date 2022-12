Hubert Messner, chi è/ Fratello minore di Reinhold e medico neonatologo

Hubert Messner: chi è il fratello minore di Reinhold Messner

Hubert Messner sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 6 dicembre, di Oggi è un altro girono. Hubert, 69 anni, è fratello minore di Reinhold, il re degli Ottomila: appassionato di montagna, è anche un medico neonatologo, ora in pensione. Hubert Messner è stato per dieci anni primario, all’ospedale di Bolzano, di uno dei reparti di Terapia intensiva neonatale più rinomati d’Europa: “In neonatologia, purtroppo, non tutti i bambini sopravvivono. È stato durissimo accettare che un paziente piccolissimo potesse morire fra le mie mani, una sconfitta, un pensiero da cui è stato difficile uscire. Ma con il tempo, e con l’aiuto dei medici più anziani, si impara che può accadere anche questo: che se questi piccoli non hanno sufficienti energie, bisogna lasciarli andare. Morire fa parte della vita”, ha detto il fratello di Reinhold a Vanity Fair.

Hubert e Reinhold Messner: le imprese insieme

Hubert Messner ha da poco pubblicato il suo primo libro “Sul filo del crinale”, in cui racconta la montagna, le spedizioni accanto al fratello Reinhold Messner, ma anche la sua professione. La montagna è stata una scuola molto importante per Hubert, che gli ha lasciato insegnamenti umilio anche nel suo lavoro di medico: “In montagna il rapporto con la vita si vive molto intensamente. La montagna insegna essere responsabile per se stessi e per il proprio compagno, insegna ad avere fiducia in se stessi e nell’altro. È quello di cui c’è bisogno anche nel mio lavoro: la fiducia nei piccoli e nella loro energia, oltre che nelle proprie esperienze e capacità”. Hubert, che ha nove anni meno di Reinhold, ha accompagnato il noto fratello maggiore in molte imprese, tra cui la traversata della Groenlandia: “Hubert sciava e andava meglio a vela di me. Ma io conoscevo i crepacci. Ho sempre avuto più paura per loro che per me”, ha detto l’alpinista a Oggi.

