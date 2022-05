Huggy Wuggy, pupazzo nel mirino della polizia postale/ “Pericoloso per i bambini”

Si chiama Huggy Wuggy, ed è un pupazzo a tratti inquietante. Dotato di un enorme bocca rossa con dei lunghi denti affilati, i bimbi sono soliti vederlo su Youtube, ma proprio per il suo aspetto decisamente terrorizzante, la polizia postale ha diramato un alert, un avvertimento rivolto ovviamente ai genitori affinchè evitino che i loro figli guardino il personaggio in questione. Se infatti Huggy Wuggy può essere “digerito” dai ragazzini dai 13 anni in su, per i più piccoli potrebbe invece generare ansie e paure, così come da studio condotto a scopo preventivo dagli psicologi dell’Unità analisi del crimine informatico della Postale.

Zuckerberg incontra Del Vecchio a Milano/ In arrivo Smart glass con EssilorLuxottica?

Il pupazzo in questione è il protagonista di un videogioco horror, leggasi Poppy Playtime, vietato ai minori di 13 anni, in cui è solito inseguire i giocatori che fuggono attraverso una casa giocattolo abbandonata; ma come detto sopra, da tempo lo stesso personaggio di fantasia è sbarcato su Youtube, ed in particolare in alcuni video degli youtuber più seguiti dai bimbi, divenendo così virale. “Studiando i video e le attività in rete – ha commentato Ivano Gabrielli, numero uno della Polizia Postale – abbiamo ritenuto opportuno dare un alert prudenziale per sensibilizzare le famiglie rispetto a quello che è un contenuto pericoloso”.

Mario Bozzoli, il nipote Giacomo: "Innocente"/ "Pensavo mio zio fosse con una donna…"

HUGGY WUGGY, PUPAZZO PERICOLOSO: “I GENITORI EDUCHINO I FIGLI”

In ogni caso il capo della polizia postale sottolinea che ad oggi “non ci sono esigenze di prevenzione di tipo criminale”. Le autorità ci tengono a “sensibilizzare i genitori sui contenuti che in generale i loro figli guardano in rete: bisogna navigare con loro, educarli ad una navigazione consapevole e fornirgli gli strumenti giusti per orientarsi e capire quel mondo”.

Una preoccupazione che, come ricorda SkyTg24.it, è condivisa anche all’estero, ed in particolare in Gran Bretagna dove, sia la polizia quanto i presidi inglesi, hanno lanciato dei messaggi di avvertimenti su Huggy Wuggy, e sulla sua crescente diffusione fra i più piccoli.

Gismondo: “Quarta dose solo con vaccini covid aggiornati”/ “Aspettiamo settembre”

© RIPRODUZIONE RISERVATA