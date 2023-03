Hugh Jackman: “Avevo 5 tumori in faccia”/ “Da bambino non mettevo la crema solare”

Hugh Jackman: “Girare ‘The Son’ è stato motivante”

Hugh Jackman, il famoso Wolverine, ha girato il film “The Son”, di Florian Zeller. Una sceneggiatura drammatica che racconta la storia di un padre alle prese con la depressione del figlio. A Le Parisien, l’attore ha raccontato di essersi proposto al regista: “Avevo visto “The Father”, il suo film precedente, e letto la sua commedia “The Son”, da cui il film è tratto. Non è solo il ruolo che mi interessava, ma l’intera storia che Florian racconta. È stato molto motivante per me, come padre, uomo e attore. Ho sentito anche l’urgenza di interpretare questo ruolo, perché non capita spesso di essere pensato per questo tipo di personaggio”.

Beppe Vessicchio: "Ho conquistato mia moglie con una chitarra"/ "Sono bisnonno e..."

Il figlio viene interpretato da Zen McGrath, giovane comico: “Zen ha fatto un lavoro straordinario, considerando che era il suo primo ruolo. Quello che doveva far passare era difficile, ho fatto di tutto per farlo stare tranquillo. Questo film evoca tutta la distanza che può nascere tra un padre e suo figlio, anche quando un giovane si apre rivelando i suoi sentimenti, mentre suo padre non lo sente. Dovevamo riuscire a far trasparire tutto questo…”.

Laura Pausini: "Ho passato gli ultimi 2 anni a piangere"/ "Soffro di tachicardia e…"

Hugh Jackman: “L’esposizione al sole mi ha portato al tumore”

L’attore Hugh Jackman ha combattuto negli anni con una patologia, un carcinoma a cellule basali: a Le Parisien ha rivelato: “Avevo cinque tumori in faccia, la forma meno pericolosa per fortuna… È il problema di una pelle inglese cresciuta in Australia! Da giovane non mi mettevo mai la crema solare, mi scottavo, mi sbucciavo, mi scottavo di nuovo nello stesso punto e così via. A quel tempo, avevamo meno riflessi per proteggerci. Solo che le conseguenze di un’esposizione troppo prolungata al sole si manifestano solo venticinque anni dopo… Adesso evito di espormi“.

Anthony Ciccone, fratello di Madonna, è morto/ Senzatetto, viveva sotto un ponte

Il ruolo di Wolverine in “Deadpool 3” di Ryan Reynolds sarà ancora il suo: “Sarà anche un doppio ruolo. Gireremo questa estate. Ecco perché sono così felice di essere a Parigi in questo momento e di poter godere della gastronomia francese. Perché, presto, dovrò seguire una dieta rigorosa per riavere il mio corpo da Wolverine: pollo al vapore e broccoli!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA