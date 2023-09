Hugh Jackman, divorzio dalla moglie Deborra-Lee Furness dopo 27 anni/ “Nostro percorso è cambiato”

L’attore australiano Hugh Jackman, noto al mondo intero per le sue interpretazioni eccezionali, a cominciare da quella di Wolverine, super eroe Marvel, ha annunciato il divorzio dalla sua storica moglie Deborra-Lee Furness. I due si lasciano dopo 27 anni di matrimonio e due figli, così come sottolineato dai colleghi di RaiNews. A riportarlo è la notizia a stelle e strisce People, che ha pubblicato anche una dichiarazione congiunta dei due coniugi, ormai prossimi alla separazione: “Abbiamo avuto la fortuna – scrivono l’attore, 54enne, e la registra e produttrice americana 67enne – di condividere quasi tre decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio meraviglioso e amorevole. Il nostro percorso sta ora cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale”, si aggiunge.

“La nostra famiglia è stata e sarà sempre la nostra massima priorità. Ci imbarchiamo in questo prossimo capitolo con gratitudine, amore e gentilezza”. I due si erano conosciuti nel 1995 sul set di una serie televisiva australiana e un anno dopo avevano deciso di sposarsi, un vero e proprio colpo di fulmine. “Apprezziamo molto la vostra comprensione – si legge ancora nella dichiarazione – nel rispettare la nostra privacy mentre la nostra famiglia attraversa questa transizione nella vita di tutti noi”, concludendo che non saranno fornite ulteriori indicazioni.

HUGH JACKMAN E IL DIVORZIO DALLA MOGLIE: 4 MESI FA IL POST ROMANTICO

Un annuncio che giunge come un fulmine a ciel sereno quello di Hugh Jackman e della moglie, tenendo conto che i due avevano festeggiato il loro 27esimo anniversario soltanto quattro mesi fa, e in quell’occasione l’attore aveva pubblicato un post romantico su Instagram in cui si leggeva: “Ti amo Deb, insieme abbiamo creato una bellissima famiglia. Il tuo sorriso, il tuo spirito, la tua generosità, il tuo umorismo, il tuo coraggio e lealtà sono un dono incredibile per me. Ti amo con tutto il cuore”. Jackmann ha vinto un Golden Globe con Les Miserables, mentre la Furness ha recitato in Shame nel 1988 vincendo il premio di miglior attrice dell’Australian Film Critics Circle.

