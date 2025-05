Hugh Jackman nella bufera. Cos’è successo? Negli ultimi giorni, l’ex moglie Deborra-Lee Furness ha ufficialmente avviato le pratiche di divorzio, lanciando anche pesanti accuse contro di lui. Sono passati due anni da quando la coppia ha annunciato la separazione e, solo adesso, sono emersi retroscena inaspettati. Difatti, Deborra ha descritto il loro allontanamento come un “viaggio drammatico” e ha anche citato dei tradimenti.

Ricordiamo che i due sono stati insieme per ben 27 anni. Il primo incontro è avvenuto nel 1995 sul set e, appena un anno dopo, sono convolati a nozze. Successivamente, hanno adottato due figli: Oscar, nato nel 2000, e Ava, nel 2005. Il loro sembrava un amore indissolubile ma, a settembre del 2023, è arrivato l’annuncio inaspettato del loro allontanamento. Ai tempi, però, le loro dichiarazioni parlavano di una separazione pacifica, a differenza di quanto emerso adesso.

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness: i retroscena sulla rottura

A settembre del 2023, Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness hanno dato l’annuncio della loro separazione dopo quasi 30 anni insieme. La loro era sembrata una rottura amichevole, con la priorità riposta sempre sui loro due figli. Tuttavia, la realtà sembra essere tutt’altra. In una recente intervista rilasciata al settimanale People, la donna si è detta profondamente ferita dalla fine del loro matrimonio, e ha anche tirato in ballo presunti tradimenti dell’attore.

Nonostante la sofferenza, però, la donna si è detta grata di quanto abbia avuto modo di crescere come persona nell’ultimo anno e mezzo. Ad intervenire è stato anche un amico di Jackman, Gus Worland, che ha voluto sottolineare come, nonostante l’attore abbia voltato pagina, la famiglia resti per lui la cosa più importante. Difatti, recentemente, l’interprete di “Wolverine” ha ufficializzato la relazione con Sutton Foster, con la quale è stato paparazzato più volte. A questo punto, chissà se la star di Hollywood deciderà di esprimersi in prima persona sulla questione.