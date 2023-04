Hugh Jackman, messaggio social dopo il cancro/ “Indossate la protezione solare!”

Hugh Jackman, dal calvario della malattia al monito sull’importanza della prevenzione

Essere personaggi noti e influenti nei rispettivi settori, ad esempio quello del cinema, significa anche avere l’onore e l’onere di lanciare messaggi di sensibilizzazione importanti. Ne è ben consapevole Hugh Jackman che, dopo aver debellato un tumore alla pelle nel 2013 e ben 6 operazioni successive, ha scelto i social per mandare un messaggio a tutti i suoi followers e non solo sull’importanza della prevenzione e della cura contro le ustioni solari.

Hugh Jackman è partito nel suo messaggio da alcuni esami effettuati in seguito alla comparsa di alcuni strani segni sulla pelle: “Piccole cose che potrebbero essere o non potrebbero essere cellule basali“. Con tale incipit si riferisce ai segni di carcinoma basocellulare che può subentrare proprio a causa di un’elevata e imprudente esposizione ai raggi solari. “Si prega di indossare la protezione solare, non ne vale la pena, non importa quanto si desidera un’abbronzatura, fidati di me!”

Hugh Jackman e la lotta contro il carcinoma basocellulare: “L’abbronzatura non vale la pena!”

Hugh Jackman, immaginando un unico interlocutore ma parlando a tutto il mondo dei social, lancia dunque un messaggio importante e allo stesso tempo altrettanto sottovalutato. L’attore è originario dell’Australia, Paese che suo malgrado vanta proprio il numero più alto di soggetti affetti da cancro alla pelle. Stando alle stime riportate da Tuttosport – che riporta anche l’intervento social dell’attore – il numero di persone con diagnosi di melanoma si aggirerebbe intorno agli 11.500.

Con tanto di naso incerottato, Hugh Jackman esorta dunque il suo pubblico e non solo ad ignorare l’importanza e la presunta rilevanza estetica di un’abbronzatura. Così facendo, si rende portavoce di una campagna di sensibilizzazione necessaria proprio in virtù del luogo comune legato proprio all’abbronzatura e alla conseguente incauta sovraesposizione ai raggi solari. Nei commenti al video i complimenti all’attore australiano si sprecano; tutti in maniera indistinta hanno ben accolto il messaggio social di Hugh Jackman e si spera che anche solo un minimo qualcuno possa dare seguito al suo monito.











