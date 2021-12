Hugo Cabret/ Su Rai 3 Martin Scorsese ci racconta il cinema

Hugo Cabret, film di Rai 3 diretto da Martin Scorsese

Hugo Cabret va in onda oggi, 25 dicembre, alle ore 15:00 su Rai 3. Questo film ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2011 e appartiene ai generi avventura, fantastico e drammatico. Il regista di questa pellicola è il maestro Martin Scorsese mentre la sceneggiatura è stata curata da John Logan.

All’interno del cast del film ci sono numerosi attori molto famosi ad Hollywood come Chloe Grace-Moretz, Asa Butterfield, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Jude Law, Christopher Lee, Emily Mortimert e Helen McCrory. La fotografia è stata messa a punto da Robert Richardson mentre le musiche sono state composte da Howard Shore.

Hugo Cabret, la trama del film: un orfano nascosto nella ferrovia di Parigi

Hugo Cabret è un orfano di 13 anni che vive nascosto nella ferrovia di Parigi. Hugo vive durante gli anni ’30 e si ritrova a girovagare per la ferrovia e vivere avventure bizzarre e stravaganti. Difatti, per vivere Hugo compie dei piccoli furti e mette in atto sotterfugi che evidenziano il suo ingegno. Tuttavia, grazie all’impegno di suo zio Claude, Hugo diventa ben presto il manutentore degli orologi della stazione.

Questo è un ruolo molto importante per lui, visto che anche suo padre era un orologiaio. Sempre dal padre, morto in un incendio al museo del Louvre, Hugo eredita un’automa dalle sembianze umane.

Tuttavia, il robot si dimostrerà molto più umano di quello che sembra e con il ragazzo instaurerà una sana relazione di amicizia. Allo stesso tempo, il tredicenne mostra una simpatia anche verso Isabelle, la figlia adottiva di George Melies.

Proprio quest’ultimo, sarà una figura fondamentale per Hugo che si impegnerà a scoprire le sue opere fatte in gioventù. Melies infatti, è realmente esistito e viene considerato uno dei primi registi della storia del cinema. Attraverso l’avventura di Hugo e dei suoi amici, il film mostrerà il genio di George Melies, intrecciando anche un alone di mistero che sembra pervadere l’intera trama.

Video, il trailer del film “Hugo Cabret”





