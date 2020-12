Hugo Maradona e la moglie Paola/ Fratello di Diego: “La sua morte? Non mi spiego cosa sia accaduto”

Ospite a Domenica In, direttamente in collegamento da Napoli, Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro, insieme alla moglie Paola ricorderà il fuoriclasse argentino morto lo scorso 25 novembre. Il 51enne di Lanus aveva infatti annunciato la sua presenza nel capoluogo campano per la giornata di ieri al fine di inaugurare l’apertura delle botteghe di Natale 2020 a San Gregorio Armeno. Una tradizione che già a causa della pandemia era stata preannunciata come più raccolta, ma che a maggior ragione vista la morte del Pibe de Oro sarà caratterizzata dal ricordo del campione che ha reso grande Napoli e che non a caso gli dedica uno dei momenti più iconici del suo percorso di avvicinamento al Natale. D’altronde non è un mistero che tra Diego e San Gregorio Armeno vi fosse un legame molto forte, con i pastoriai che non a caso hanno deciso di dedicare al sudamericano un tempietto in via dei Decumani.

HUGO MARADONA E LA MOGLIE PAOLA A DOMENICA IN

Hugo Maradona, ex calciatore, fu portato a giocare in Italia su espressa richiesta di Diego Armando Maradona, che chiese al suo Napoli di tesserarlo coltivando il sogno di giocare un giorno insieme a lui. Alla fine, però, i partenopei lo girarono subito in prestito all’Ascoli di Ilario Castagner per farlo crescere: nelle Marche, però, Hugo faticò ad imporsi, collezionando 13 presenze senza gol in Serie A. Come riportato da “Il Mattino di Napoli”, Hugo Maradona ha spiegato di essere stato impossibilitato a recarsi a Buenos Aires per dare l’ultimo saluto al fratello: “Ho provato ma non ci sono riuscito, questa maledetta pandemia non ci consente alcun tipo di spostamento. Non so che dire, provo un dolore straziante. Vorrei stare lì ed invece non posso partire“. Sulle cause del decesso, fino a pochi giorni fa Hugo Maradona era apparso cauto ma sgomento: “Non so cosa sia potuto accadere, non me lo spiego. L’ultima volta che abbiamo parlato al telefono mi sembrava che stesse bene“.



