“Hugo Maradona morto per una bronchite”/ La moglie Paola Morra “No problemi cardiaci”

Hugo Maradona, fratello del “Pibe de Oro” Diego Armando, non è morto per problemi al cuore e non sono vere neppure le voci legate al Coronavirus circolate in questi giorni. A comunicarlo è stata la moglie del 52enne, Paola Morra, la quale ha diffuso una nota stampa nella persona della giornalista del suo ufficio stampa Barbara Carere (B&G Art Event Communication srl) tesa proprio a fare chiarezza sulle cause che hanno portato al tragico decesso dell’uomo.

“Siamo venuti a conoscenza con molto dispiacere di alcune informazioni errate che stanno circolando nelle ultime, ore specialmente in Argentina”, ha affermato la donna, la quale ha tenuto a dissipare qualsiasi dubbio e a riconsegnare la realtà dei fatti all’opinione pubblica, mettendo a tacere le chiacchiere infondate: “Mio marito Hugo non è morto perché aveva contratto il Covid-19 o per una malattia cardiaca, visto che non soffriva di quest’ultima”. Com’è morto, dunque, il fratello del Diez più famoso del pianeta?

“HUGO MARADONA NON È MORTO PER COVID O MALATTIE CARDIACHE”

A tale quesito ha risposto, ancora una volta, la moglie Paola: “Purtroppo una brutta bronchite, degenerata in un secondo momento, se l’è portato via senza scampo”. Un vero e proprio dramma, che ha provocato una profonda e comprensibile ferita all’interno del nucleo familiare di Hugo Maradona, tanto che la sua consorte, dopo avere deciso di intervenire pubblicamente per mettere a tacere i rumors e le malelingue del gossip, ha formulato una richiesta precisa e di carattere universale, ma che coinvolge prevalentemente i giornalisti e i siti web: “Vi prego di rispettare il mio dolore e quello dei familiari evitando inutili dichiarazioni che non corrispondono alla realtà e che in Argentina ultimamente continuano a circolare, grazie”.

Ricordiamo ai nostri lettori che la notizia del decesso di Hugo Maradona è giunta come un fulmine a ciel sereno lo scorso 28 dicembre, poco prima di mezzogiorno. Il fratello del leggendario campione del Napoli risiedeva da anni in Italia, precisamente a Monte di Procida, in zona Flegrea, ed è spirato presso la propria abitazione.



