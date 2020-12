Hugo Maradona Vs Mauro Icardi/ “Sorriso durante il minuto di silenzio? Irrispettoso”

Non si spegne la polemica su Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara, una polemica che è esplosa nel momento in cui tutti si sono fermati per rendere omaggio a Maradona, loro non lo hanno fatto. Il calciatore e la moglie hanno taciuto sui social e questo ha creato non poco scompiglio nell’ambiente e tra i fan che li seguono e che continuano a chiedersi il perché di questo silenzio. Ad occuparsi del caso ci ha pensato anche il settimanale Chi che questa mattina nelle sue Chicche ha riportato la polemica scrivendo: “Vecchie ruggini che in un momento del genere forse potevano essere messe da parte”. A peggiorare le cose ci ha pensato lo stesso Mauro Icardi che durante il minuto di silenzio insieme al suo Paris Saint Germain ha pensato bene di posare sfoggiando un bel sorriso.

Hugo Maradona Vs Mauro Icardi per il suo mancato omaggio a Maradona

La morte di Diego Maradona, a soli 60 anni, ha fatto piangere il mondo del calcio e e dello sport ma non Mauro Icardi che con il suo sorriso non ha fatto solo infuriare i fan del Pibe de Oro e i suoi estimatori ma anche il fratello Hugo Maradona che non sembra intenzionato a perdonare questo suo affronto. In un’intervista a Pollo Vignolo en F90, per ESPN, Hugo Maradona ha rilanciato: “COSA HAI PROVATO DEL TRIBUTO DI MESSI? MI HA COMMOSSO PERCHÉ CON QUEL GESTO VOLEVA DIRE CHE IL RISPETTO C’È. NON È DA MOSTRARE TROPPO … NON COME GLI ALTRI CHE RIDEVANO MENTRE GLI RENDEVANO OMAGGIO IN FRANCIA”. E poi ha continuato dicendo: “Icardi? Non l’ho visto, lo giuro. Icardi ha riso quando gli hanno reso omaggio? Una mancanza di rispetto” chiudendo il capitolo con la frase che diceva sempre suo fratello: “La tartaruga è scappata”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA