Tra i ballerini di “Sognando… Ballando con le Stelle” c’è anche Hugo Nordström, originario della Svezia. Campione svedese di ballo e campione italiano, è ora alla sua prima avventura televisiva nel programma di Milly Carlucci, nella speranza di arrivare fino al programma che partirà ad autunno. Ma da dove parte la carriera del bellissimo e talentuoso ballerino svedese? Dopo aver cominciato a ballare da adolescente e aver conquistato il titolo di campione svedese per diversi anni, si è trasferito in Italia, dove ha raggiunto importanti traguardi, diventando anche campione italiano.

Il ballerino si è poi classificato nella top 48 al prestigioso UK Open, dimostrando il suo valore sulla scena internazionale. Insomma, una carriera ben avviata quella di Hugo, che vuole ora dimostrare quanto vale anche nella sua prima esperienza televisiva, nella speranza di diventare un maestro nel talent show Ballando con le Stelle.

Hugo Nordström, chi è il ballerino svedese: l’esperienza a teatro

Hugo Nordström, ballerino originario della Svezia, ha deciso di trasferirsi in Italia per inseguire il suo sogno della danza. Per questo ha preso parte anche ad un’esperienza a teatro, con lo spettacolo “In the deep”. “Dopo aver partecipato alle audizioni, Hugo è stato selezionato per portare la sua energia, passione e tecnica impeccabile sul palco di In The Deep per la prima volta”: così Hugo è stato annunciato da In The Deep Show per la sua partecipazione allo spettacolo teatrale. Per quanto riguarda la vita privata di Hugo Nordström, invece, non sono molte le informazioni che abbiamo in merito.

Il ballerino svedese sembra essere infatti molto riservato e non c’è traccia, sui social, di qualche ragazza che possa avergli rubato il cuore. Sappiamo, comunque, che essendo molto bello non mancano le corteggiatrici per lui. Che ci sia già una persona pronta a far ballare il suo cuore? Chissà!