C’è anche lo svedese Hugo Nordström tra i candidati insegnanti di Ballando con le Stelle. Il concorrente in gara a Sognando Ballando con le Stelle ha già catturato l’attenzione del pubblico a casa, soprattutto per quanto concerne la sua sfera privata. Grande curiosità l’hanno innescata i social, con un profilo Instagram aperto esclusivamente per la partecipazione al programma. Non si sa quasi nulla, quindi, della vita dell’aspirante maestro, oltre a ciò che ha raccontato lui durante la puntata di venerdì scorso.

Sognando Ballando con le Stelle, pagelle e classifica 2a puntata/ Yuri e Alessandra, reggaeton esplosivo!

Per quanto concerne gli aspetti legati alla sua professione, sappiamo che ha conquistato diverse volte il titolo di campione svedese nella sua disciplina. In Italia ha già agguantato lo stesso traguardo e, ancora, si è piazzato nella top 48 degli UK Open. Come dicevamo poc’anzi, sui social è attivo da pochissime settimane. I follower sono ancora pochi, ma dovesse andare avanti nel programma di Milly Carlucci potrà alimentare la sua popolarità.

VINCITORE SOGNANDO... BALLANDO CON LE STELLE E CLASSIFICA PUNTATA 16 MAGGIO 2025/ Vanessa e Yuri primeggiano!

Hugo Nordstrom, la sintonia con Giada Lini: ad unirli l’ironia e l’intesa in pista

Per il momento la testa è tutta rivolta alla competizione che sta affrontando assieme a Giada Lini, la sua insegnante di ballo. La vita privata e sentimentale resta al momento al riparo e fuori dalle dinamiche del gioco, anche se la speranza per i più curiosi è che il bel Hugo Nordström possa sbottonarsi un po’ nelle prossime settimane e raccontare qualcosina in più del suo passato e del suo vissuto.

Di sicuro, ad oggi, sta lasciando trasparire poco, ma dalle parole della sua partner di ballo Giada Lini intravediamo una certa ironia ed una complicità autentica con la compagna di danza. Ebbene, proprio la ballerina, parlando di Hugo Nordstrom ha detto scherzosamente e con toni ironici di averlo trovato con trenta cellulari in mano per votarsi da solo. Sarà davvero così?

Sognando Ballando con le Stelle: puntata 16 maggio 2025/ Diretta e eliminato: Chiquito salvo, Eleonora fuori