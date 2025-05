Hugo Nordström, chi è il campione svedese di Sognando Ballando con le Stelle: ‘quotazioni’ al ribasso dopo che…

Hugo Nordström è tra i finalisti di Sognando Ballando con le Stelle 2025, dopo un percorso caratterizzato da luci e ombre. Lo svedese era partito bene in questa edizione speciale dello show di Milly Carlucci, ma con il passare delle puntate sembra aver perso un po’ di smalto. La settimana scorsa non è stato certamente uno dei migliori in pista da ballo. Non tanto per motivazioni tecniche, quanto per una questione di personalità.

Chi è Matia Emme, il compagno di Gabriel Garko/ "Non fa il modello e non lavora in tv"

Almeno questo è quanto emerso nei commenti a caldo della giuria, con Selvaggia Lucarelli in primis che ha messo in dubbio le qualità del ballerino. Nello specifico la celebre giornalista ha sollevato perplessità sul fatto che il ragazza abbia il carisma giusto per diventare un insegnante di Ballando con le Stelle. Questo perché ha avuto la sensazione, durante la sua performance, che si facesse più guidare da Giada Lini.

Tommaso Marini è fidanzato? "Non trovo l'amore"/ "Non ho vissuto storie importanti"

Hugo Nordström, ultima chiamata per Ballando con le Stelle: il suo futuro dentro o fuori dal cast?

Eppure, parliamo di un talento indiscutibile: in Svezia, Hugo ha fatto il pieno di trofei. E ora in questo appuntamento finale vuole ribaltare i pronostici e far ricredere il pubblico italiano. Vedremo se con Giada Lini riuscirà a sovvertire le sensazioni della vigilia, ma di sicuro dovrà cambiare passo fin da subito.

In queste settimane sembra essere scivolato in fondo alle preferenze di pubblico e giuria, ma la finale di Sognando Ballando con le Stelle è una storia a parte. In settimana Hugo e la sua partner Giada hanno lavorato duramente per regalare a se stessi e al pubblico a casa una performance all’altezza della situazione. Non resta che vederli all’opera.

Federica Nargi, chi è?/ Da Striscia a Ballando e un monito per le figlie: "Se hai un sogno puoi raggiungerlo"