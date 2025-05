Sognando Ballando con le Stelle, Hugo Nordström possibile outsider?

Hugo Nordström e Giada Lini sono partiti con il freno a mano tirato in questa edizione speciale di Sognando Ballando con le Stelle, ma ora che il talent entra nel vivo possono decollare. Ci sono infatti ottime sensazioni sulla coppia, dopo la salsa-reggaeton della scorsa puntata. I due ballerini hanno dimostrato di avere grande affinità in pista da ballo e questo non può far altro che agevolare Hugo, sempre più carico e pronto per la semifinale.

Valentina Fiorini, chi è: i successi nel mondo della danza/ Dal 2023 mamma felice di Alba

Che tipo di esibizione ci regaleranno questa sera? Durante la settimana hanno lavorato molto duramente alla performance di stasera, sempre con entusiasmo e col sorriso sulle labbra. D’altronde Hugo Nordström sta già realizzando un sogno. “Ballare con Giada mi rende felice, non potrei esserlo di più…”, aveva detto alla vigilia della primissima puntata.

Vanessa Lacedonia, chi è: dalla Puglia a Milano per inseguire il sogno della danza/ "Dedico tutto a nonna"

Hugo Nordström e Giada Lini, una coppia che piace! E lo svedese è ad un passo dalla finale…

L’alchimia, come dicevamo, è evidente. Sui social la coppia non passa inosservata, così come in studio dove giuria e tecnici spendono parole al miele per il ballerino. D’altronde è proprio Hugo Nordström a giocarsi l’accesso alla finale di venerdì prossimo, dove in palio c’è un posto nel prossimo cast degli insegnanti. La sfida entra davvero nel vivo e c’è grande curiosità di scoprire cosa ci regaleranno questa sera Hugo e Giada.

Dopo la salsa piccante e sensuale della settimana scorsa vogliono confermarsi ad alti livelli, magari con un nuovo stile. Vedremo dunque se azzarderanno su una coreografia diversa dall’ultima o se opteranno per l’usato sicuro. Di certo la coppia non può permettersi errori e passi falsi, ora che il programma entra nella sua fase clou. Hugo Nordström vuole superare se stesso per arrivare in finale e vincere.

Chiquito, chi è il ballerino di Santo Domingo/ "Dedico ogni traguardo a mia madre"