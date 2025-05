Hugo Nordström e Giada Lini in cerca di conferme a Sognando Ballando con le Stelle

Tra le coppie di “Sognando… Ballando con le stelle” c’è anche quella formata da due giovani bellissimi e ricchi di talento: Hugo Nordström e Giada Lini. Il ballerino svedese, da diversi anni in Italia per inseguire il suo sogno di ballare sempre più ad alti livelli, vuole entrare nel cast degli insegnanti della prossima edizione e prova a coronare il suo sogno assieme a Giada Lini. Nella prima puntata sono arrivati giudizi tutto sommato positivi e benevoli in un valzer che è piaciuto tanto ai giudici, incluso Guillermo Mariotto.

Il loro, infatti, è stato uno dei punteggi più alti della puntata. Anche sui social la coppia è piaciuta molto e il loro ballo ha coinvolto molto anche il pubblico da casa. Per questo, in vista della seconda puntata di questa sera, potrebbero esserci sorprese ancor più belle per i due.

Hugo Nordström e Giada Lini, coppia al lavoro per stupire: fan chiamati a raccolta e sorpresa in arrivo?

Hugo Nordström e Giada Lini vogliono lasciare il segno in questa seconda puntata di Sognando… Ballando con le stelle. Obiettivo restare ai vertici della classifica, oltre a dimostrare di sapere destreggiarsi meravigliosamente non solo nel valzer ma anche in altre tipologie di balli. In settimana Giada e Hugo si sono allenati duramente, al solo scopo di regalare una nuova performance da urlo.

Sui social cresce l’attesa per la coppia, che ha chiamato a raccolta i fan per la serata. “Abbiamo bisogno di voi”, scrive Giada Lini. Tanti i messaggi di supporto già arrivati allo svedese e alla sua partner, che vogliono vivere un’altra serata da protagonisti. Ci riusciranno? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Raiuno, a partire dalle ore 21.30.