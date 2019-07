Hugo Santillan, morto pugile argentino/ Video: in coma dopo match, lutto nella boxe

Ancora un lutto nel mondo della boxe: Hugo Alfredo Santillan è morto. Il pugile argentino aveva solo 23 anni. È deceduto a Buenos Aires a causa dei danni cerebrali riportati al termine del match con Eduardo Javier Abreu. Sabato aveva sfidato l’uruguaiano a San Nicolas, sempre in Argentina, in un match di superleggeri. Durante la proclamazione del vincitore è collassato. Trasportato in ospedale, è apparso subito in gravi condizioni. Infatti Hugo Santillan è finito in coma e non si è più ripreso. Soprannominato “Dinamita”, era un pugile professionista dal 2015. Aveva tenuto 27 combattimenti, raccogliendo 19 vittorie, 6 sconfitte e 2 pari. Ma quella che si sta per chiudere è una settimana molto triste per il mondo del pugilato. Pochi giorni fa era deceduto il russo Maxim Dadashev, che aveva accusato un malore dopo la sfida con il partoriscano Subriel Matias. Operato subito per un ematoma subdurale, era finito anche lui in coma senza più risvegliarsi.

HUGO SANTILLAN, MORTO PUGILE ARGENTINO

Forse Hugo Santillan doveva essere fermato prima, sta di fatto che l’argentino è collassato mentre c’era la proclamazione del vincitore e poi è morto cinque giorni dopo. A diffondere la notizia è stato World Boxing News. Il pugile di Santa Fe aveva perso i sensi al termine del combattimento, proprio mentre lo speaker faceva il nome del vincitore, ed era servito anche l’ossigeno all’atleta, crollato tra le braccia del suo allenatore. È arrivato in ospedale con un arresto cardiocircolatorio, ma lo sfortunato boxer non è più uscito dal coma. «Noi siamo devastati per la morte di Hugo Santillan, pugile argentino di 23 anni», ha dichiarato il promoter Kelly Sauerland. Il 19 luglio scorso invece è morto Maxim Dadashev. In questo caso l’allenatore, Buddy McGirt, aveva capito che il ragazzo non poteva continuare, ma ci sono dubbi sul fatto che il match con Subriel Matias nella categoria superleggeri forse poteva essere interrotto prima.





