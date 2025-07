Si è spento Hulk Hogan, il lottatore di wrestling più conosciuto degl ultimi quarantacinque anni. Quale eredità ci lascia The Immortal?

Il wrestling è una delle forme di intrattenimento più seguite sull’intero Pianeta e quando se ne parla una delle prime persone che può far capolino tra i nostri pensieri è senza dubbio Hulk Hogan. Ma può davvero morire un uomo che vantava il soprannome “The Immortal”? Scomparso nella giornata di giovedì 24 luglio 2025, Terrence Gene Bollea è stato in grado di diventare l’icona più rappresentativa dello sport-spettacolo contribuendo alla sua diffusione a livello globale a partire dagli anni ottanta del secolo scorso.

Nel corso della sua carriera, cominciata nel 1977, Hulk Hogan ha conquistato il titolo di Campione del Mondo per ben dodici volte ed ha registrato diversi record, alcuni dei quali resistono ancora nel tempo.

Protagonista di faide indimenticabili con dei veri e propri miti del calibro di André The Giant e Macho Man Randy Savage, Hogan ha contribuito in modo sensibile all’espansione del wrestling con la sua immagine, i suoi slogan e le sue performance.

Proprio lui, nel 1985, prese infatti parte al main event della prima edizione di Wrestlemania, universalmente riconosciuto come lo show più importante dell’anno fra le varie federazioni esistenti, in squadra con Mr T., che in quegli anni girava la serie “A-Team“, ed uscendo vincitore dallo scontro con Paul Orndorff e Rowdy Roddy Piper sotto la supervisione di un arbitro a dir poco speciale, Muhammad Alì.

Il wrestler nato ad Augusta, grazie alla sua personalità ed al suo carisma, ha attirato l’attenzione di appassionati e non solo durante gli anni, diventando pure attore. Celebre è infatti la sua apparizione nel film Rocky III del 1982 quando affrontò sul grande schermo il personaggio interpretato da Sylvester Stallone ed in molti ricorderanno Hogan Knows Best, un reality show che suscita una certa nostalgia se si pensa a programmi di questo tipo in onda oggigiorno.

Trasmesso su MTV dal 2005 al 2007, il programma televisivo proponeva un accesso diretto alla vita del lottatore, e della sua famiglia, lontano dal ring e ciò ha permeso ad Hogan di raggiungere nuovi fan riconfermandosi amatissimo dal pubblico più giovane che ha sempre incantato.

L’attitudine positiva di Hulk Hogan, ha permesso al wrestling di essere visto sotto una luce differente in confronto a quanto si pensava prima di quegli anni, essendo etichettato come un mero sport violento.

Tuttavia, un personaggio così conosciuto a livello globale non è stato esente dal vivere dei momenti bui durante il suo percorso. Negli anni novanta Hogan è stato appunto coinvolto nella brutta vicenda riguardante lo scandalo dell’uso di steroidi da parte degli atleti sotto contratto con la WWF.

Lasciata la compagnia per firmare con la WCW nel 1994, Hulk Hogan ha saputo reinventarsi interpretando una versione più cattiva del suo personaggio e modificando il suo appellativo in Hollywood Hogan. In quel periodo divenne il leader della stable New World Order, gruppo formato con altri elementi come Scott Hall, e seppe nuovamente rubare la scena ad altri colleghi meno anziani.

In tempi più recenti Hulk Hogan è finito al centro di nuove controversie, compreso il suo supporto nella campagna elettorale del presidente Donald Trump, ma i suoi baffoni biondi non hanno mai smesso di animare l’entusiasmo dei tifosi più accaniti.

L’addio a 71 anni di Hulk Hogan alimenta ulteriormente la leggenda di un uomo che ha legato il proprio nome in maniera indissolubile e metonimica al wrestling e viceversa. I messaggi di cordoglio e di addio continuano a moltiplicarsi e non hanno tardato a salutarlo via social suoi vecchi rivali ed amici come il Nature Boy Ric Flair, Kevin Nash e The Undertaker per citarne alcuni. Solo la storia ci saprà dire se ci sarà o meno qualcuno in grado di essere definito altrettanto Immortale.