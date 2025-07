Hulk Hogan ha origini italiane: il wrestler era infatti discendente da un nonno nato in Piemonte, in provincia di Vercelli. Ecco dove

Hulk Hogan, amato wrestler e attore statunitense, si chiamava in realtà Terrence Gene Bollea. Nato ad Augusta, negli Usa, in realtà Hulk Hogan ha origini italiane: è infatti il figlio di Pietro Bollea Jr., a sua volta figlio di Pietro Bollea Sr., immigrato italiano che lasciò la sua casa in Piemonte per tentare la fortuna negli Stati Uniti. Il nonno di Hulk Hogan era originario di Cigliano, in provincia di Vercelli: l’uomo lasciò la sua amata terra nel 1886 per trasferirsi appunto negli Stati Uniti. Il paese in Piemonte ha poco più 4.000 abitanti e più di cento anni fa, tra i suoi cittadini c’era appunto anche Pietro Bollea Sr., quello che è poi diventato il nonno di Hulk Hogan.

Hulk Hogan ha origini italiane: il legame con Cigliano

La madre di Hulk Hogan, invece, aveva origini italo-franco-panamensi. Anche Ruth V. Moody, dunque, in parte aveva origini italiane. È da parte del padre, però, uno dei più grandi wrestler di sempre ha nel suo Dna del vero sangue italiano: nonostante le sue origini, però, sembrerebbe che Hulk Hogan non sia mai stato in Italia. Non avrebbe mai provato dunque a ricostruire le sue origini né a rintracciare i suoi parenti, tanto che la notizia del suo legame con l’Italia è a lungo rimasta taciuta. La morte di Hulk Hogan, annunciata oggi a soli 71 anni, ha provocato un’ondata di cordoglio, anche a Cigliano.