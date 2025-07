Hulk Hogan recitò in "Rocky III" insieme a Sylvester Stallone: qualche curiosità sul loro incontro e sul contratto firmato sul ring

Questa sera, in televisione su Canale 8, è in programma la pellicola Rocky III, il film con Sylvester Stallone protagonista. Nel cast di quel film c’è anche Hulk Hogan, il wrestler statunitense amatissimo in tutto il mondo, scomparso oggi all’età di 71 anni. Alle spalle di Hulk c’è una carriera di grande successo nel mondo dello sport ma non soltanto: Hogan, infatti, è stato anche ingaggiato da Hollywood come personaggio cinematografico vista la sua enorme popolarità. E, proprio nel film, interpreta Thunderlips, ovvero l’avversario che Stylvester Stallone deve affrontare in un combattimento di beneficenza. Sono diversi gli aneddoti dietro al film e alla partecipazione dello stesso Hogan: a svelarne qualcuno è “Repubblica”.

HULK HOGAN E’ MORTO/ Il paradosso di dire addio a un “Immortale”

Pare che ai tempi della registrazione del film, Hogan, che all’epoca lavorava per la World Wide Wrestling Federation, fosse appena tornato da alcuni combattimenti in Giappone. All’arena di Allentown, dove venivano registrati programmi diversi dedicati allo sport, il wrestler ricevette una lettera: c’era scritto che Sylvester Stallone lo stava cercando ma lui, convinto che si trattasse di uno scherzo, gettò quel bigliettino. Tornato in Giappone, venne contattato di nuovo da Stallone: questa volta lo chiamò e pochi giorni dopo partì per Los Angeles.

Hulk Hogan protagonista in “Rocky III” con Sylvester Stallone: dal provino al contratto firmato sul ring

Una volta incontrato Sylvester Stallone, Hulk Hogan fece un provino, sul ring, che andò molto bene. Proprio Stallone gli propose il contratto sul ring, che i due firmarono in quel momento dopo una breve contrattazione: a Hulk vennero promessi 14mila dollari. Durante una scena ripresa nel film Rocky III, Hulk Hogan si immedesimò così tanto che quasi ruppe una spalla all’avversario: “Nessuno mai mi aveva colpito con tanta potenza” ha affermato proprio Stallone. E ancora, questo ha raccontato che in un’occasione Hulk si lanciò verso il pubblico, mandando tre stunt-man in ospedale.