Hulk lascia la moglie: si fidanza con la nipote/ In Brasile è scandalo, ma lui…

Hulk torna a far parlare di sé ma per aver lasciato la moglie per fidanzarsi con la nipote della stessa piuttosto per quanto fatto in campo. In Brasile è scoppiato un vero e proprio scandalo perché il calciatore ha deciso di fidanzarsi con Camila di 31 anni, ma il problema non è legato all’età quanto al fatto che questa è la nipote di Iran la donna che ha dato alla luce i suoi tre figli. La coppia stava insieme da ben 12 anni ed era considerata una delle più solide nel mondo del pallone, superando anche le difficoltà che erano derivate quando nel 2016 il centravanti aveva deciso di lasciare San Pietroburgo per andare a giocare in Giappone allo Shanghai. Anche se c’è da dire che per il ragazzo non era una novità visto che tra il 2005 e il 2008 aveva giocato proprio nel paese nipponico.

Hulk lascia la moglie: si fidanza con la nipote, il clamoroso annuncio

In Brasile stanno girando molte voci sulla decisione di Hulk di lasciare la moglie per mettersi con la nipote di questa. Alcuni media carioca, come evidenzia LiberoQuotidiano, specificano che Sia stato lo stesso Hulk a telefonare ai genitori della 31enne Camila per ufficializzare la relazione. I due si erano iniziati a frequentare ad ottobre con il centravanti che ha deciso di ufficializzare tutto per evitare delle probabili speculazioni. La cosa più clamorosa è legata al rapporto stretto che l’ormai ex moglie di Hulk aveva con sua nipote Camila, come dimostrano le tante foto pubblicate sul profilo Instagram della stessa Iran.

