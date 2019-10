Hulk/ Video, su Italia 1 il film di Ang Lee con Eric Bana (18 ottobre 2019)

Hulk va in onda su Italia 1 dalle ore 23.05 oggi 18 ottobre 2019. La pellicola, firmata dal regista Ang Lee nell’anno 2003, vede come protagonista principale Eric Bana nei panni del professore Bruce Banner. Nel cast anche Jennifer Connely, Sam Elliott, Josh Lucas, Nick Nolte e Cara Buono Ambientato negli Stati Uniti, il film racconta la vicenda del fisico nucleare Bruce Banner impegnato in un progetto del Governo americano per rendere le persone più resistenti alle malattie infettive come le pestilenze tramite il ricorso all’energia nucleare.

Hulk, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Hulk. Durante un test presso una centrale nucleare governativa, il dottor Banner viene colpito da una violenta scarica di raggi gamma. Questi ultimi interferiranno con il corredo genetico di Bruce, facendo sì che in momenti di forte stress emotivo l’uomo si trasformi in un gigante di colore verde e dalla forza smisurata. Si tratta di Hulk, nient’altro che la manifestazione dei suoi ricordi di bambino manipolata dalle radiazioni. Pur non essendo malvagio, Hulk non riesce a controllare la sua forza e la sua rabbia diventando un pericolo per Bruce e i suoi cari. Inizia così una lunga caccia nei suoi confronti da parte dell’esercito americano e di David Banner, padre di Bruce, anche lui scienziato nucleare, creduto per diversi anni morto dopo aver abbandonato suo figlio all’età di quattro anni.

Il trailer di Hulk





