Hunger Games 2, La ragazza di fuoco/ Trama: è lotta tra Katniss e Snow

Cosa succederà in Hunger games 2 – La ragazza di fuoco?

La ragazza di fuoco è il secondo capitolo cinematografico di Hunger games con protagonisti Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Stanley Tucci, Woody Harrelson e Sandra Ellis Lafferty. Dopo il primo capitolo, Katniss Everdeen fa ritorno a casa da vincitrice dell’ultima edizione di Hunger Games con il suo partner Peeta Mellark. Per la prima volta nella storia di Panem Katniss e Peeta sono riusciti a sopravvivere al terribile reality organizzato dal Presidente Snow. La coppia, non solo è uscita indenne dai giochi, ma parte anche per un lungo tour di propaganda nei singoli distretti dove vengono accolti con grandissimo entusiasmo dal popolo di Panem. Katniss è diventata per tutti una vera e propria paladina, un faro da seguire. Durante gli Hunger Games, infatti, Katniss si è mostrata leale e coraggiosa diventando per tutti un simbolo di libertà, coraggio, ribellione. Tutto ciò però preoccupa il cattivo Presidente Snow che decide di organizzare un’edizione straordinaria di Hunger Games che vedrà scontrarsi i vincitori della precedenti edizioni. La notizia non viene accolta molto bene dai vincitori, ma nonostante tutto Snow riesce ad avere la meglio. Katniss torna così in coppia con Peeta, ma si troveranno ad affrontare nuovi temibilissimi rivali, ma sul loro cammino ci sono anche nuovi alleati. A sostenerli c’è tutto il pubblico dei distretti a conferma che qualcosa sta cambiando per sempre a Panem.

La ragazza di fuoco, cast e new entry

Il cast de La Ragazza di Fuoco, il secondo capitolo cinematografico della saga di Hunger Games, confermato quasi in toto. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Stanley Tucci, Woody Harrelson e Sandra Ellis Lafferty sono i protagonisti di questo secondo e fortunatissimo capitolo cinematografico ispirato ai libri di successo di Suzanne Collins, ambientati in un futuro distopico post apocalittico. Non mancano però alcune new entry nel film come Sam Claflin di “Io prima di te” che presta il volto a Finnick Odair, il tributo maschio del Distretto 4 vincitore del 65º anno degli Hunger Games. Jena Malone, invece, è la tributo femmina del distretto 7 che stringerà un bellissimo rapporto d’amicizia con Katniss. E ancora: Philip Seymour Hoffman nel ruolo del primo stratega degli Hunger Games Plutarch Heavensbee, Jeffrey Wright nel ruolo del tribvuto del Distretto 3 che aiuterà Katniss e Peeta durante i giochi e infine Amanda Plummer nel ruolo di Wiress, una delle vincitrici dei precedenti Hunger Games che perderà la vita in occasione dell’edizione deidrata alla memoria da Gloss.



