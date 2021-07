Hunger Games, Il canto della rivolta Parte 1/ Su Italia 1 il film con J.Lawrence

Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 riempirà la prima serata di oggi, 6 luglio 2021, su Italia 1 a partire dalle ore 21,30. Torna Katniss Everdeen più arrabbiata che mai per riproporci, ancora una volta, il capolavoro distopico e apocalittico ‘ (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1)’, il film che ha iniziato a rivelare le trame politiche di quello che nella prima parte della saga appariva come un deplorevole gioco televisio e nulla più. Nel cast ci sono tutti ancora una volta: Jennifer Lawrence nel ruolo di Katniss Everdeen, Julianne Moore nel ruolo della leader dei ribelli Alma Coin, Josh Hutcherson qui davvero psicologicamente intrigante nel mostrare un Peeta Mellark diverso dal solito, Liam Hemsworth nel ruolo di Gale Hawthorne, Woody Harrelson in quello di Haymitch Abernathy, senza dimenticare Donald Sutherland, il crudele (lo sarà davvero sino alla fine?) Presidente Coriolanus Snow e il bell’attore Sam Claflin nel ruolo di Finnick Odair.

Inga Lindstrom - L'amore ritrovato/ Su Canale 5 il film con Bernd Herzsprung

Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1, la trama del film

Eccoci ora ad analizzare la trama di Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1. Dopo l’interruzione dei giochi per la fuga dei superstiti, grazie alle intuizioni di alcuni membri degli Hunger Games, segretamente supportati dalla rivolta, Katniss Everdeen si trova nel Distretto 13 ma non è più la stessa. Viene contattata dalla leader dei ribelli Alma Coin e da, con grande sorpresa, Plutarch Heavensbee, che dei giochi era l’ideatore die trucchi, in realtà anch’esso appartiene alla rivolta ed ha organizzato la fuga di Katniss e dei suoi amici perché per sconfiggere il presidente Snow occorre un simbolo, e la ragazza ‘di fuoco’ lo è sino in fondo.

Sette eroiche carogne/ Su Rete 4 il film con Raffaella Carrà (oggi, 6 luglio)

Katniss all’inizio non accetta di prestarsi alle intenzioni strumentali della rivolta, ma nel momento nel quale la leader Coin la invia nel suo distretto, appurando in presenza la distruzione di tutto ciò che è appartenuto alla sua vita, i suoi affetti, amori, speranze, famiglia, Katniss accetta di vestire i panni del simbolo della rivolta ponendo sul piatto della trattativa le sue condizioni: che nel bunker sotterraneo nel quale vivono e organizzano la ribellione possano essere portati sia il gattone della sorellina ma, elemento principale della trattativa, anche la liberazione di Peeta Mellark nelle mani del Presidente Snow a Capital City. La leader Coin è titubante ma non ha alternative e accetta: da quel momento Katniss diviene la ghiandaia imitatrice più famosa di sempre viene preparata con nuovi armamenti potentissimi pronta per entrare in battaglia la fianco dei rivoltosi.

Il canto della rivolta è iniziato, il Presidente Snow trema.

LEGGI ANCHE:

Immenhof L'avventura di un'estate/ Su Rai 2 il film con Valerie Huber (6 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA